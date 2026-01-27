新皇崗口岸封頂料年內啟用　實行一證過關　北上只需回鄉證

新皇崗口岸料今年正式啟用，民建聯昨日（26日）直擊聯檢大樓的施工進展，發現大樓採用「未來式」設計風格，地面及地底各佔5層，每層設有出入境服務，日後可供跨境巴士及私家車過關，更預留空間接駁港深兩地的鐵路。目前大樓主體已封頂，並完成外牆及內部裝修工程，也安裝冷氣機等機電，進度良好。



立法會議員陳恒鑌指，屆時採取「合作查驗、一次放行」過關模式，類似澳門青茂口岸的運作，市民北上毋須出示香港身份證，僅掃瞄回鄉證、指紋及人面識別，行李檢查如無問題則可直接過關，即全程只需排隊一次。「皇崗口岸以往要上車過一關、落車過一關，將來就唔需要咁樣。」



新皇崗口岸將於今年正式啟用。圖為概念圖。（Aedas圖片）

民建聯1月26日考察新皇崗口岸聯檢大樓的施工進展，觀察口岸及周邊建設情況。（民建聯圖片）

民建聯1月26日考察新皇崗口岸聯檢大樓的施工進展，觀察口岸及周邊建設情況。（民建聯圖片）

新皇崗口岸特點｜採未來式設計 留空間接駁港深兩地鐵路

民建聯昨日（26日）考察新皇崗口岸聯檢大樓的施工進展，觀察口岸及周邊建設情況，並與皇崗口岸辦代表交流，了解工程進展及反映港人對便利通關的關注和意見。民建聯今日（27日）召開記者會講解情況。

港區全國人大代表召集人、民建聯副主席陳勇表示，新皇崗口岸聯檢大樓採用「未來式」的設計風格，現時大樓主體已封頂，每一層設有出入境服務，日後可供跨境巴士及私家車過關，更預留空間用作接駁港深兩地的鐵路，相信可成為北部都會區的重要設施。

新皇崗口岸聯檢大樓採用「未來式」的設計感覺，現時大樓主體已封頂。圖為概念圖。（Aedas圖片）

新皇崗口岸高空俯瞰概念圖。（Aedas圖片）

新皇崗口岸特點｜設90個過關櫃台 全程只需排隊一次

民建聯副主席、立法會議員陳恒鑌表示，新皇崗口岸的通關模式為「合作查驗、一次放行」，共有90個櫃台檢查證件，屆時採用澳門青茂口岸相近的運作，市民毋須再出示香港身份證，只需掃瞄回鄉證、指紋及人面識別，行李檢查如無問題則可直接過關，即全程只需排隊一次。

皇崗口岸以往要上車過一關、落車過一關，將來就唔需要咁樣，直接香港坐架車喺度直接過關。 民建聯副主席、立法會議員陳恒鑌

翻查資料，當局去年曾公布新皇崗口岸的過關模式採用「北上回鄉證、南下身份證」，即「一證過關」，能大幅縮短過關時間。

保安局局長鄧炳強去年中表示，新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」過關模式，市民由香港前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，過關時間可由原本約30分鐘大幅縮短至5分鐘左右。他特別提到，由於本港入境處系統的資料不會交給內地，市民屆時若希望使用這項服務，需要自行向內地部門預先登記，同意內地獲取相關資料。

民建聯1月26日與皇崗口岸辦代表交流，了解工程進展及反映港人對便利通關的關注和意見。（民建聯圖片）

新皇崗口岸將於今年正式啟用。圖為概念圖。（Aedas圖片）

新皇崗口岸特點｜地底至地面共10層 外牆及內部裝修工程完成

陳恒鑌指，新皇崗口岸聯檢大樓合共10層，地面及地底各佔5層，原先兩地口岸的設施集合在同一幢大樓內，目前已完成外牆及內部裝修工程，也安裝冷氣機等機電，進度良好。

陳恒鑌亦關注私家車及跨境巴士的通關流程，由於乘客需要下車到櫃台處理出入境手續，或會出現「人等車」或「車等人」的情況。他已向當局表達關注櫃台數量是否足夠，確保理順人車分流，讓市民及內地旅客能夠便利過關。

民建聯1月26日考察新皇崗口岸聯檢大樓的施工進展，觀察口岸及周邊建設情況。（民建聯圖片）

新皇崗口岸｜陳恒鑌倡向私家車開放「一車多關」

陳恒鑌建議，可參考兩地貨車的通關，即開放更多管制站，向私家車開放「一車多關」，以便「東進東出，西進西出」，節省車輛穿梭香港和深圳市區的時間。「咁就唔需要本來去東面，結果要去西面過關，再喺深圳市裡面繞過其他路去返東面。」

陳恒鑌提到，目前社會已逐漸轉用電動車，惟部份口岸設置的消毒池，不宜電動車駛過他建議新皇崗口岸改為噴灑式消毒，保護車輛同時又確保衛生。

民建聯1月26日考察新皇崗口岸聯檢大樓的施工進展，觀察口岸及周邊建設情況。（民建聯圖片）

民建聯1月26日考察新皇崗口岸聯檢大樓的施工進展，觀察口岸及周邊建設情況。（民建聯圖片）

新皇崗口岸｜姚銘籲增設上蓋供乘客上落旅遊巴

立法會議員林琳關注「人車共檢」，認為要求所有旅客下車過關，將導致嚴重的「人車分離」現象，大幅延長整體通關時間且造成不便。她建議可考慮豁免危重病患、長者、嬰幼兒及行動不便人士。

立法會議員姚銘指，目前福田口岸的旅遊巴集合點與關口距離較遠，市民需步行一段時間才能上車，他期望新皇崗口岸完善相關規劃，沿路增設上蓋。立法會議員朱立威則指，大樓的直升機坪可為低空經濟發展提供基礎。