廉署起訴廚具供應商 涉以$1.2萬賄賂福臨門採購經理 周四答辯
撰文：賴卓盈
出版：更新：
廉政公署今日（27日）落案起訴一名廚具供應商，控告她涉嫌行賄一名中式食肆採購經理以獲發廚具訂單，涉及賄款達1.2萬元。她獲廉署准予保釋，周四（29日）在觀塘裁判法院答辯。
被告55歲賴亞好，是卓展廚具設備有限公司東主。廉署指她涉嫌於2022年12月25日向一名福臨門集團採購經理提供賄款約1.2萬元，致使福臨門向卓展廚具發出廚具訂單。
案發時，經營中式食肆的福臨門準備在九龍灣開設分店，其採購經理向卓展廚具發出多張訂單。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌就其中三張訂單，向該名福臨門採購經理提供非法回佣，計算方法為訂單金額的一成半，即約1.2萬元。
被告被控一項向代理人提供利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。她獲廉署准予保釋，周四（29日）在觀塘裁判法院答辯。
廉署拘14人涉外判清潔合約貪污 包括莊臣高層 公司復牌乾跌1成廉署拘莊臣控股高層及分判商共14人 涉收賄批出多份外判清潔合約涉收中介6000人民幣助客開戶遭廉署起訴 滙豐前女經理今認罪候訊強化招標妥｜陳國基：圍標如癌細胞變化 向廉署警方索資料審核