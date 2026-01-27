廉署起訴廚具供應商　涉以$1.2萬賄賂福臨門採購經理　周四答辯

廉政公署今日（27日）落案起訴一名廚具供應商，控告她涉嫌行賄一名中式食肆採購經理以獲發廚具訂單，涉及賄款達1.2萬元。她獲廉署准予保釋，周四（29日）在觀塘裁判法院答辯。



廉署今日(27日)落案起訴一名廚具供應商，控告她涉嫌行賄一名中式食肆採購經理以獲發廚具訂單，涉及賄款為訂單金額一成半。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被告55歲賴亞好，是卓展廚具設備有限公司東主。廉署指她涉嫌於2022年12月25日向一名福臨門集團採購經理提供賄款約1.2萬元，致使福臨門向卓展廚具發出廚具訂單。

案發時，經營中式食肆的福臨門準備在九龍灣開設分店，其採購經理向卓展廚具發出多張訂單。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌就其中三張訂單，向該名福臨門採購經理提供非法回佣，計算方法為訂單金額的一成半，即約1.2萬元。

被告被控一項向代理人提供利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。她獲廉署准予保釋，周四（29日）在觀塘裁判法院答辯。