「紅小兵」佔主教山新建竹棚終拆　盼展毛澤東藏品：崇拜其文化

深水埗主教山數年前已出現私設的康樂設施、佛像位等供街坊自娛自樂，儼如一個「小社群」。《香港01》上月曾報道主教山近棠蔭街山邊一塊空地有擅自搭竹棚工程，被政府勒令一個月內清拆。



「做好事愚公移山，為人民服務，都是毛主席講的，所以我現時繼續便這樣做」該小社群的打理人芳姐解釋，竹棚工程是建立「毛澤東文化館」，除了想宣揚毛澤東文化、讓街坊、藝術家有地方「畫畫、相聚」，背後原來與她小時候曾是「紅小兵」經歷有關。街坊意見不一，有人認為可在空地集體健身康樂，但建毛館則不合適；有芳姐的追隨者則認為，建館只是宣傳中國古人文化人，值得支持。不過，霸佔官地始終屬違法行為。



記者在本月11日、即清拆「死線」再到主教山時，發現非法搭建的竹棚上蓋已被拆除，僅餘部份雜物和長椅等。地政總署人員當日巡查後表示，會再給予時間讓相關人士移走餘下的物品和建築物，否則會在下一次限期清走。芳姐「無奈」接受事實，「我盡了心、盡了力，我做的事全部都是公眾利益......」



深水埗主教山腳近棠蔭街一帶，多年來出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，該處設施齊全，有自建的石屎空地，懸掛大沙包、乘涼椅、藤韆鞦；山腰位有土炮乒乓球場、又有百尊佛像壇，儼然成為一個非正式的「山腳社區」。

深水埗主教山腳近棠蔭街一帶，多年來出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，像一個非正式的「山腳社區」。（鄭子峰攝）

更有趣的是從清晨就會有人過來打乒乓球、踏單車機和耍棍等健身運動。至中午，有人會拍打民族鼓唱歌跳舞、遛狗及拜神；晚上與鄰里散步聊天、休息。這裏數年前曾被報道指非法霸佔官地﹐政府當時計劃清拆，但遭居民強烈反對，經區內街坊與區議員向民政事務總署、地政總署等角力下，最終暫緩，「開綠燈」讓街坊市民使用。

打波耍棍健身成日常 街坊自成一角：政府無更多場地

有街坊歸因於區內設施不足。「政府沒有更多資源，無法提供更多場地給我們，就逼上梁山、被迫罷了。」在這裏教授街坊耍棍的嫲嫲住在深水埗區，她說這地方比較近，又不用與其他人擠逼，「有第二個地方我哋梗係去第二度啦，冇理由霸佔官地呀嘛，我哋個個都知呀，心中有數。」

在這裏教授街坊耍棍的嫲嫲認為政府沒有更多提供更多場地給市民，市民才會使用該地，更稱該地不用與其他人擠迫。（夏家朗攝）

「我們自己出錢出力建設，我們天天下午都會掃地，你看，是否很乾淨？」另一位街坊Winne在山腳乒乓球場，與其他街坊切磋球技近10年，她直認有份參與建設球場設施，這個地方能讓她與人切磋球技之餘可結識不少朋友，有利身心健康。「政府設施太少，在深水埗人口又稠密。」

不少市民在該地做運動。（夏家朗攝）

十多年前已建「樂土」 打理人：與其廢置不如讓我們用

「我們出發點都是，與其廢置幾十年倒不如讓我們來使用......」人稱芳姐的李蘭芳是這個小社區的打理人，27年前她由湖南來港定居，札根在深水埗，早於十多年前在山上興建康樂設施，後來因政府清拆主教山配水庫，才移師至山腳，她稱：「我都是為人民服務啫！」

在2021年，政府清拆深水埗前配水庫，芳姐卻是第一批街坊發現配水庫古羅馬式建築遺址，更多番「肉身擋泥頭車」阻止清柝，其間加入關注組找議員協助會見傳媒，最終社會輿論下，主教山得以保留。



人稱芳姐的李蘭芳是這片樂土打理人，27年前由湖南來港定居和紮根在深水埗。（夏家朗攝）

這裏的一磚一瓦都是由芳姐出錢又出力自資興建，連同建設和維修保養近20年，芳姐早在「小社區」投入過萬元心血。

街坊參與興建、讚設施打理得好：她係為大家嘅

記者訪問的數天，所有使用設施的街坊幾乎無不讚嘆，更會加入平日的維修工作。「我想說芳姐是挺好的，她是用心打理這個場，我見她在(打風)時候有樹木倒塌她會搬沒其他人搬。」鄭先生數年前見到這個地方有群街坊練功耍木棍，於是加入順便「物理治療」。待這裏數年鄭先生指大家都有目共睹，知道是芳姐一直打理這片土地才讓大家有地方可取樂。

芳姐及街坊常常打掃這個「山腳社區」。（夏家朗攝）

「芳姐要做的事情我們都支持，她是為大家，不是為自己」街坊楊小姐在數年前由內地來港，她在家中一直是家庭主婦無有收入，每天都淨是照顧兒子、煮飯做家務，生活苦悶不安。

芳姐要做的事情我們都支持，她是為大家，不是為自己... 主教山街坊

但是有天楊小姐剛好路過這山腳發現這小社區，過程中結識了一位女「波友」後便開始天天過來打乒乓球。她們認為芳姐在這建設有如號召力、才能召集一眾街坊在此抒發壓力、在困苦的城市生活中有些調劑和寄託。她們更明言若芳姐有何需要時她們都會支持「她召集大家維繫這裏做好這地方、讓街坊一齊做」。

佔主教山背後與「毛澤東」有關？

或許有人說芳姐傻，但這種傻更更的背後，芳姐認為是基於自己的信仰，甚至早於小時候。「我有(加入)紅小兵，掛那條紅領巾，要對得住紅領巾......要做好人好事為人民服務 幫人幫到人就幫，甚麼都幫」芳姐徐徐道小時候在文革時期成長，讀小學時會接觸「毛澤東文化」、「毛語錄」等思想。

芳姐成長在文革時期，讀小學時會接觸「毛澤東文化」、「毛語錄」等思想。（夏家朗攝）

她說自己崇拜毛澤東，是因為對方很厲害，包括在軍事、思想和哲學，以及書法等方面都讓她獲益良多。芳姐家中也收藏逾百件與毛澤東有關的藏品，小至毛澤東徽章、詩詞語錄、毛澤東相片......大至一尊逾1米高的毛澤東像、新打造的毛澤東小金牌都有。

雖然事隔半載人生，她仍念念不忘當初被灌概的毛澤東文化精神。「我小時候讀書，毛主席教我們學雷鋒，做好事愚公移山，為人民服務 都是毛主席講的，所以我現時繼續便這樣做」。

......做好事愚公移山，為人民服務，都是毛主席講的，所以我現時繼續便這樣做。 李蘭芳

家中藏品逾百件 建「毛澤東文化館」盼展出

芳姐來港多年結識不少志同道合朋友，他們都與芳姐一樣熱愛毛澤東文化，當中不乏曾在內地任職校長的朋友、在香港的書法家等。芳姐會將家中的藏品運至主教山山腳，定期與朋友辦聚會唱歌跳舞慶祝毛澤東誕辰。

芳姐家中收藏逾百件與毛澤東有關的藏品，小至毛澤東徽章、詩詞語錄、毛澤東相片，大至一尊逾1米高的毛澤東像、新打造的毛澤東小金牌都有。（夏家朗攝）

對於推廣毛澤東文化，芳姐近期亦相大膽，她計劃在同一休憩地方、選址佛像後方一塊官地搭竹棚建「香港毛澤東文化館」，若果建成她更會將家中逾百件的藏品獻贈館內，希望進一步團聚大眾學習欣賞毛澤東詩集文化，並且有地方讓書法家寫字畫畫。「那些人不知道不了解，就覺得提到毛主席，就以為是政治；毛澤東思想是萬能的在任何地方上也是對的」

學習毛澤東思想，能解決所有問題，但那些人不知道不了解，就覺得提到毛主席就以為是政治；毛澤東思想是萬能的，在任何地方上也是對的 李蘭芳

對建館意見不一 街坊：無意見、場地大家自由

不過街坊意見不一，其中街坊Winne認為提倡康樂休息地不錯，但如果是建館認為在主教山不是一個合適的地方。楊小姐則認為香港少有這類型中國文化會支持芳姐建館，「香港很多都是宣傳外國的文化，但是中國的文化，真正宣傳很少」。

楊小姐曾與芳姐交流分享心得，了解後認為她建館「都是想宣傳以前古人文化，例如是書法以及毛澤東，毛澤東以前那些抗戰為人民服務」。

鄭先生則認為大家都有自由使用空間對此沒有意見。「她想起咪起（興建），等於她有這個（信仰），我們宗教信仰不是這些，但是我們沒所謂，這個場地大家自由，她在這裏我們都不會反對，她又不會阻住我們」。

主教山小社區的早上，不少市民在該地做運動及休息。（鄭子峰攝）

政府11月發清拆令 芳姐終讓步拆棚 地政：其餘未拆將給時間

政府當時（11月4日）得悉後拒絕主教山再擴建，地政總署亦派員到場張貼通知勒令清拆。芳姐當時接受《香港01》訪問時曾揚言不會清拆。不過事隔一個月，芳姐因為安全考慮拆去空地有蓋竹棚，但地下的竹枝、其餘長椅、砌好的紅磚等仍未拆除。

記者在地政總署發出的限期日當天、星期四（12月11日）早上10時再到主教山，發現有一行約4名地政總署人員到場視察，其間在部分未拆除地方都一一張貼通知。

12月9日，部分竹棚已被拆除，但地下的竹枝、其餘長椅、砌好的紅磚等仍未拆除。（鄭子峰攝）

「與我們早前...張貼通知時，基本上都已清拆，但後期見到新建的也不知道是誰搭建所以就這些椅子等也張貼了通知，給予更多時間清柝」地政總署九龍西區的總產業測量主任表示，經巡視後見到原先被霸佔非法建竹棚地方都已清拆，餘下的部分在1月4日限期前取走及清柝，否則當局將可充公這些財物兼且派員清柝，如有足夠證據會進一步檢控。

芳姐：我盡了力盡了心

「真搞笑，你說制度有多僵化，公眾利益大過天...」地政人員張貼告示同時，芳姐在旁掃地不時瞄瞄他們，未有激烈阻止。不過她認為現時的制度過於僵化，又自問過去19年在這片土地付出得出街坊支持，堅信自己的做法是正確。「都由他們去做，我所做的事全部是公眾利益」。

我盡了力、盡了心，天地見到，你們知道就可以，沒所謂，人生都是一個過程。 李蘭芳