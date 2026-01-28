巴士安全帶新例源於大埔車禍建議　翻查當年報告未提強制乘客佩戴

巴士強制佩戴安全帶法例本月25日生效後引起社會爭論，行政長官李家超昨日（27日）表示，新規定是針對2018年大埔公路的致命交通事故，是獨立委員會專家建議後作出的規定，是經過研究討論和「悲痛教訓」後提出的保障乘客措施。



翻查當年報告，建議部份並沒有提及強制佩戴安全帶，只建議運輸署委聘獨立顧問，就部分專營巴士上層座椅加裝安全帶，進行成本及效益分析。政府當時回應指，因應海外專家的意見，以及由於行走市區巴士的路線為短途（包括時間及路程）和以中等車速行走，在市區路線使用安全帶並不常見。



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部份城巴在車頭貼上「請佩戴安全帶」的告示。（資料圖片/廖雁雄攝）

李家超周二回應有關強制佩戴安全帶規定時稱「要認清事實」，指很多國家如英國、澳洲等都有規定乘坐公共交通要戴安全帶，保障乘客安全。他又說新規定是針對2018年大埔公路的致命交通事故，是獨立委員會專家建議後作出的規定，是經過研究討論和「悲痛教訓」後提出的保障乘客措施。

惟翻查2019年立法會交通事務委員會討論香港專營巴士服務獨立檢討委員會於2018年12月31日向政府提交的報告，當中並沒有建議強制佩戴。

2026年1月27日，行政長官李家超表示，強制佩戴安全帶是針對2018年大埔公路的致命交通事故，是獨立委員會專家建議後作出的規定。（資料圖片/廖雁雄攝）

檢討委員會在16個範疇下共提出45項建議，當中有提及安全帶的建議只有一項，建議運輸署委聘獨立顧問，就部份專營巴士上層座椅加裝安全帶，進行成本/效益分析。政府在2019年1月回應指，早於香港專營巴士服務獨立檢討委員會報告公布前，運輸署已在工作小組中商討有關建議。所有專營巴士營辦商已承諾，由2018年7月起訂購的所有新巴士，所有乘客座椅均會裝設安全帶，因為相關的成本相對微不足道。

2019年立法會交通事務委員會討論香港專營巴士服務獨立檢討委員會報告。（立法會文件截圖）

政府又指，在現有巴士的乘客座位加裝安全帶而言，因應海外專家的意見，以及由於行走市區巴士的路線為短途（包括時間及路程）和以中等車速行走，在市區路線使用安全帶並不常見，運輸署會在實施有關措施前，進行嚴謹的成本效益分析。就此，運輸署會於 2019年初委任顧問，預料在2019年年中完成有關研究。

同在2019年1月，政府指在工作小組的建議下，全港所有專營巴士營辦商在2018年7月起訂購的新雙層巴士，所有乘客座椅亦會裝設安全帶，以進一步確保香港專營巴士服務的安全可靠。截至2018年12月止，已有474輛訂購中的巴士在所有乘客座椅均裝設安全帶。

曾參考7地經驗 無規定行走市區路線巴士座椅必須安裝安全帶

海外經驗方面，報告指「加強專營巴士安全工作小組」檢視了美國、英國、荷蘭、澳洲維多利亞省、新西蘭、加拿大及新加坡的情況。小組指，就城際或跨境路線而言，部份地方例如美國、英國和荷蘭就規定須為所有乘客座椅安裝安全帶，亦有部份地方例如英國、荷蘭及澳洲維多利亞省規定須佩戴安全帶。

報告同時提到，「然而，就行走市區路線或准設企位的巴士而言，工作小組至今所檢視的海外司法管轄區，均沒有法例規定在其乘客座椅上裝設安全帶。」相關地區的運輸當局認為，市區巴士通常都用作時間和路程均較短的行程，並以中等車速行走市區路線，所以並毋須規定市區巴士的乘客座椅必須安裝安全帶。