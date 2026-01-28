巴士安全帶｜陳恒鑌：質素須改善　起碼順滑流暢　半年後檢視成效

巴士強制佩戴安全帶新法例周日（25日）起生效，民建聯立法會議員陳恒鑌今早（28日）表示，留意到市民討論度高，尤其是安全帶質素，如拉不出佩帶等，認為有需要改善。他續指，實施半年後，再檢視有何改善會較合適，檢視範圍包括成效，及市民依從性等。



巴士強制佩戴安全帶的新法例1月25日起生效，當日有乘客戴上安全帶。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳恒鑌在港台節目《千禧年代》中表示，留意到法例生效後，市民討論度高，尤其是安全帶的質素，如有拉不出、滑出及鬆的情況，相信有改善空間。他續指，有安全帶原則上多一個保障措施，希望執法上可以情理兼備。

陳恒鑌又說，希望有一個時間讓市民適應，如警方會先勸諭，然後再決定是否執法。他認為，行為改變需要時間。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳恒鑌。（資料圖片/夏家朗攝）

短程車改用小巴安全帶款式

就安全帶設計，陳恒鑌認為，用起來「起碼要順滑，流暢」，此外，現時巴士使用的安全帶是以三點固定，他指這款安全帶最安全，但對短程客比較不便，建議巴士公司考慮短程車改用小巴的安全帶款式。

陳恒鑌認為，新例實施時，市民會多關注，執行半年後再檢視改善地方、法例成效、及市民依從性等。對於有意見認為「短程」不用扣安全帶等，他認為，將來可再討論，但執法上會有難度。