免試簽駕照｜陳美寶：爭取全面推網上預約　名額將增至每日550個

運輸署金鐘牌照事務處早前出現「排隊黨」亂象，有大批人輪候領取俗稱「吸牌」的免試換領駕駛執照籌號，署方事後取消現場派籌，並改發電子即日籌。選委界立法會議員簡慧敏關注如何防範有人透過外掛程式，不當搶佔網上籌號，運輸及物流局局長陳美寶表示，會利用政府「智方便」程式、人工智能、一次性密碼核實申請人的身份，亦將持續監察網上預約系統運作，改善防護設定，亦爭取全面推出網上預約服務，屆時預約名額增至每日550個。



運輸署金鐘牌照事務處早前出現「排隊黨」亂象。(資料圖片)

免試簽發駕照過去5年增逾兩倍 近九成內地人申請

陳美寶表示，已於1月12日取消現場派籌，同日實施電子即日派籌，已透過多項措施，包括人機驗證功能、排隊系統等，以阻擋自動程式搶籌和調節人流量。

至於過去五年免試簽發駕照的數字，陳美寶表示，過去五年的申請宗數增加逾兩倍，至每年約8.45萬宗，當中近九成是內地駕照持有人、約一成來自其他地區，兩者人數都有上升趨勢。

她預告運輸署計劃在全面推出網上預約時，會將櫃位服務擴展至全數4間牌照事務處，預約名額亦會增至每日550個。

選委界議員莊家彬提問，有內地申請人反映，搶到即日電子籌後立即出發，亦可能因為路途問題，逾期抵達牌照處，以領取免試簽發駕照，當局有何解決措施。

陳美寶回應指，目前運輸署派發電子籌時，會列明領取駕照預約時間，日後全面推出網上預約時，申請者可以挑選預約時間。