免試簽駕照｜今起改網上派電子即日籌　300個籌號約半小時派畢

【吸牌／扱牌／免試簽駕照／運輸署／申請方法】「免試簽發香港正式駕駛執照」申請今日（12日）起實施新安排，運輸署透過網上派發「電子即日籌」，取代過往現場派籌，杜絕排隊黨亂象。《香港01》清晨測試取籌，發現系統首日已被申請者逼爆。



記者 根據運輸署指示，於上午6時30分便已等候進入系統，但在系統7時正式開放排隊時，已排在800人之後。因「電子即日籌」每日只提供300個，顯然記者領籌無望。而系統顯示，由於排隊人數眾多，距離進入填表登記階段，至少要等個多小時，至約7時34分系統顯示，「所有『電子即日籌』已全數派發，系統會在每個工作日上午7時重新開放。」



領取申請免試簽發香港正式駕駛執照「電子即日籌」網址

圖為2026年1月12日清晨6時30分前，「免試簽發香港正式駕駛執照」系統上架，頁面以倒數形式，顯示距離開放排隊尚餘時間。（官網截圖）

圖為2026年1月12日清晨7時00分，「免試簽發香港正式駕駛執照」系統正式開放排隊，顯示記者「正在排隊中」。（官網截圖）

6點半等候進入排隊 7點正式開放排隊

記者於清晨6時進入頁面，顯示「電子即日籌」系統尚未投入服務。但在6時30分前，系統已經上架。頁面有持續倒數的時間計，顯示距離上午7時開放排隊尚餘多久。根據運輸署指示，等候進入排隊時段為上午6時30分至上午7時。

而在此期間，頁面也提示取籌人士在登入系統前需準備的資料，把握限時5分鐘內完成登記表格，以免未能完成填表而需重新排隊進入系統。

圖為2026年1月12日清晨7時06分，「免試簽發香港正式駕駛執照」系統的頁面顯示，記者前方仍有627人。（官網截圖）

準時7點記者已排在數百人之後

系統將於上午7時正式開始排隊，於準時7時00分，頁面顯示記者已經進入排隊列，未幾顯示記者原來已排在800人之後。據指出，系統是為所有在排隊中的人士隨機分配排隊位置，並非先到先得。

而系統會不斷更新排隊進展，根據運輸署指引，系統會以小批次方式，安排輪候者進入申請表格。

圖為2026年1月12日清晨7時20分，「免試簽發香港正式駕駛執照」系統頁面顯示，記者前面有473人，排隊填表要等到8點後。（官網截圖）

圖為2026年1月12日清晨7時23分，「免試簽發香港正式駕駛執照」系統顯示，記者前面仍437人排隊，等候填表至少要一個小時。（官網截圖）

等候填表登記曾顯示「多於一個小時」

於7時06分，記者前面仍排有超過600人，估計距離填表階段僅需29分鐘，「預計到達網站的時間」為7時29分。但在7時23分，記者前面雖減少至437人，但等待填表的時候延長至個多小時，甚至不再有具體的「預計到達網站的時間」。

不過，記者最終仍無法測試填表，因系統約在7時34分已宣布，「所有『電子即日籌』已全數派發，系統會在每個工作日上午7時重新開放。」

圖為2026年1月12日清晨7時34分，「免試簽發香港正式駕駛執照」系統顯示，所有「電子即日籌」已全數派發。（官網截圖）

運輸署1月7日下午6時多宣布實施「電子即日籌」後，有運輸署職員向排隊人士派發紙本新聞公報。（資料圖片／洪戩昊攝）

1月7日同晚上7時多同一位置，排隊黨在得知運輸署不再現場派籌後，即收拾物品離去。（資料圖片／洪戩昊攝）

「電子即日籌」每日300個 每個籌號只可辦理一份申請

早前每晚都有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊、甚至紮營，以等候早上取籌到運輸署牌照事務處，辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續。運輸署上周三（7日）傍晚突公布，由翌日（8日）起不再現場派籌，並由今日（12日）起實施「電子即日籌」安排，全面取代現場派籌，確保有需要人士公平有序地使用服務。

運輸署會在每個工作日上午7時開放系統，提供300個即日籌，而每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌，先到先得。

2026年1月5日晚上10時許，金鐘道統一中心外有數十名排隊黨通宵露宵排隊，等待早上領取運輸署「吸牌」籌號，路邊更搭建兩個帳幕。（資料圖片／林遠航攝）

2026年1月6日早上約7時30分，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（資料圖片／董素琛攝）

須早上6時30至7進入系統等排隊 會獲隨機分配排隊位置

根據運輸署之後公布的條詳細安排，申請人其實需於上午6時30分至上午7時等候排隊時段進入系統，到上午7時正式開始排隊，系統會為所有在排隊中的人士隨機分配排隊位置，故不是先到先得；上午7時後進入系統的申請，將按實際進入時間依序排隊。

系統將以小批次方式安排進入申請表格，因此輪候時間或會有所不同。如排隊位置超出當日名額，系統只會在尚有名額的情況下，按序安排進入系統。

申請人須在系統輸入身份證明文件首四位數字或字母、英文姓名及流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）等資料。署方建議取籌人士在登入系統前準備以下資料，方便輸入：

(1) 申請人的香港身份證號碼/ 護照號碼/往來港澳通行證號碼首四位數字或字母（不接受以內地居民身份證提交申請），例如身分證明文件號碼為A123456(7)，需輸入「A123」

(2) 申請人的英文姓名（請根據身分證明文件填寫）

(3) 可接收SMS短訊的流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）

(4) 電郵地址



申請免試簽發香港正式駕駛執照人士，需填寫香港身份證號碼/ 護照號碼/往來港澳通行證號碼首四位數字或字母，不接受以內地居民身份證提交申請。（運輸署圖片）

須於5分鐘內提交申請表 逾時即失效 要重新排隊

由於登記人數眾多，系統需在短時間內完成資料核對，登記表格的有效時間為5分鐘。如未能於限時內完成提交，該次申請將會失效，並需重新排隊進入系統。

成功取籌人士遲到或輸入資料與身份證明文件不同 籌號視作無效

成功取籌人士會收到以#cefs@govhk發出的電話短訊通知，並須按短訊內的指定時段前往香港牌照事務處櫃位遞交申請文件，並向在場職員出示SMS確認短訊以作查核。逾時或缺席者須重新透過系統取籌。

署方提醒，必須準確輸入申請人的資料。網上取籌時提供的資料必須與申請人的身份證明文件完全相同，否則該籌號會視為無效，有關申請將不獲處理。如輸入資料有誤將不獲補發。