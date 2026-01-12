免試簽駕照｜運輸署樓下影印舖代辦費不變　何時領證「答你唔到」

【免試簽駕照／吸牌／扱牌／運輸署／申請方法】「免試簽發香港正式駕駛執照」今日（12日）起實施新安排，運輸署透過網上系統派發電子即日籌，取代過往的現場派籌，以杜絕排隊黨亂象。



位於運輸署牌照事務處下層的影印舖，過往接收委託代辦，今日（12日）已不見有人專程招攬生意，不過仍提供代辦服務。店員表示內地人代辦費用為1,500元，委託人需提供內地駕照及通行證正本，但難以回答確實的領證日期。「答你唔到㗎，如果可以嘅話，你就擺低證件，抽到（即日籌）之後七日就有。」



翻查資料，該店去年底的收費為1,500元，包代辦費及運輸署申請費，即暫時無加價或減價。而小紅書的代辦日前則收人民幣1,500元，包10年售後服務和兩地的住地證明，可先辦證後付款。



2026年1月6日早上約7時30分，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（資料圖片／董素琛攝）

2026年1月12日早上9時，金鐘運輸署牌照事務處人頭湧湧，目測全是等待辦理其他手續的市民，排隊黨則已不見蹤影。（歐陽德浩攝）

免試簽駕照現場即日籌取消 由今日起改網上搶籌

近期每晚有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊、甚至紮營，以等候早上取籌到運輸署牌照事務處，辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續。

為了遏止亂象，運輸署上周三（7日）傍晚公布，由於有人濫用現場派籌安排，翌日（8日）起取消現場派籌安排，並由今日開始，每個工作日上午7時開放系統派發電子即日籌，每日提供300個，每張籌號只可辦理一份申請。

2026年1月12日，運輸署每個工作日上午7時開放系統派發電子即日籌，每日提供300個，每張籌號只可辦理一份申請。（歐陽德浩攝）

下層影印舖去年代辦索價$1500 改派籌前承諾5日可領證

位於運輸署牌照事務處下層的影印舖，過去向來疑是排隊黨的大本營。《香港01》記者去年底曾實測，當時有蛇頭及排隊黨會主動招客，記者提出代辦的需要後，被帶往旁邊的影印舖辦理手續及付款，包括提供外地駕照及身份證正本，每張證代辦費索價600元，連同運輸署申請費900元，即合共1,500元，更承諾5個工作天可領證。

與運輸署牌照事務處一層樓之隔的影印舖，過去向來疑是排隊黨的大本營。（歐陽德浩攝）

影印舖收費今日不變 惟不確定領證日期︰答你唔到㗎

直至運輸署由今日起，經網上系統派發電子即日籌，金鐘運輸署牌照事務處再無排隊黨的蹤影，影印舖一帶也不見蛇頭及排隊黨主動招客。該影印舖職員表示，內地人的代辦費用為1,500元，需要提供內地駕照及通行證正本。

不過最快何時可領取駕照？職員則指，由於運輸署已改為派發電子即日籌，難以回答確實的領證日期。「答你唔到㗎，如果可以嘅話，你就擺低證件，抽到（即日籌）之後七日就有。」

免試簽發香港正式駕照執照申請表，容許申請人委託代理人提交及處理申請。（歐陽德浩攝）

小紅書代辦收費人民幣1500元 稱與過去現場取籌一樣

記者日前曾在小紅書向代辦查詢，獲回應指網上預約與過去現場取籌一樣，代辦費用為人民幣1,500元（拆算今日匯價1,676港元），包10年售後服務和兩地的住地證明，可先辦證後付款。「可以呀，現在搶到當天的號，當天就出的。」

翻閱運輸署最新的免試簽發香港正式駕照執照申請表，丁部的申請人聲明中，第五項便是申請人可委託代理人提交及處理申請，申請人只需填寫代理人的身份證文件並簽署作實。