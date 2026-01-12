免試簽駕照改發電子籌首日　內地生幸運吸牌：排隊應排不到且恐怖

【免試簽駕照／吸牌／扱牌／運輸署／申請方法】「免試簽發香港正式駕駛執照」今日（12日）起實施新安排，運輸署透過網上系統派發「電子即日籌」，取代過往的現場派籌，以杜絕排隊黨亂象。有內地學生今早6時半準時登入系統，順利搶得電子籌，獲安排在早上9時半至10時辦理手續，成為新措施下首批幸運兒。最後他到場只花兩至三分鐘便完成申請，大讚非常方便：「新的這個方式更快，沒有黃牛黨鑽空子吧。」



金鐘運輸署牌照事務處1月12日早上9時人頭湧湧，目測全是等待辦理其他手續的市民，排隊黨則已不見蹤影。（歐陽德浩攝）

免試簽駕照現場即日籌取消 由今日起改網上搶籌

近期每晚有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊、甚至紮營，以等候早上取籌到運輸署牌照事務處，辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續。

為遏止亂象，運輸署上周三（7日）傍晚公布，由於有人濫用現場派籌安排，翌日（8日）起取消現場派籌安排，並由今日開始，每個工作日上午7時開放電子即日籌，每日提供300個。

運輸署由2026年1月8日開始取消「免試簽發」現場派籌安排。（歐陽德浩攝）

不見排隊黨 盼日本自駕遊內地學生成功搶籌

金鐘運輸署牌照事務處今早9時人頭湧湧，目測全是等待辦理其他手續的市民，排隊黨則已不見蹤影。正攻讀港大博士課程的內地學生戴先生，為首批通過電子即日籌取得香港駕照的「幸運兒」。

戴先生期望能到日本自駕遊，他得知運輸署推出新措施後，今早6時半準時登入系統，並在7時02分順利搶得電子籌，同時手機上收到確認訊息，獲安排在早上9時半至10時辦理手續。

兩至三分鐘便完申請手續讚非常方便

由於戴先生出發前已影印相關文件，最後他到達牌照事務處後，只花兩至三分鐘便完成申請。他並指，代辦的收費高昂，即日籌大排長龍，因此至今未能成功辦理手續，大讚電子即日籌非常方便。

新的這個方式可能更快，可能更沒有人，更沒有黃牛黨鑽空子吧。 內地學生戴先生

正攻讀港大博士課程的內地學生戴先生，為首批通過電子即日籌取得香港駕照的「幸運兒」。（歐陽德浩攝）

黃牛黨手段高明 料電子即日籌難解決代辦問題

那麼有否擔心未能搶得電子即日籌？戴先生指，由於他並非立即需要申請國際駕照，所以擇日再搶籌便可。「平常心吧，因為如果六點半過來排隊，應該更排不到，排隊更恐怖。」

戴先生又指，長者或不熟悉操作電腦，難以通過網上系統取得籌號，建議運輸署同時考慮他們的需要。他並認為黃牛黨的手段高明，電子即日籌或無法解決代辦問題，相信當局仍要不斷與他們博弈。