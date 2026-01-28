巴士安全帶｜交諮會主席不認同諮詢不足　稱新措施有磨合期

周日（25日）起生效的巴士安全帶法例連日來引起爭議。對於部份國家在設有企位的巴士會轄免佩戴安全帶規定，交諮會主席黃仕進今日（28日）會見傳媒時說，巴士一直有企位，不會因為暫時未有針對企位的法規，而不推行安全帶法例，強調兩者沒有衝突，「可以做就做咗先」。



他又不認同新措施諮詢不足，並指制定法例和推行日子或許有「時差」，若法例推行前再重新諮詢，恐會「沒完沒了」。他期望巴士公司及傳媒等協助宣傳信息，助市民適應轉變。



（左起）交諮會交通投訴組小組委員會主席余偉業、交諮會主席黃仕進。（任葆穎攝）

部份國家在設有企位的巴士有轄免佩戴安全帶規定，交諮會被問到曾否檢視相關法例，主席黃仕進指，過往有巴士車禍涉及反車，將乘客拋離坐位或車外，情況嚴重，並指戴安全帶保障安全「毋須爭議」。他又指，巴士一直有企位，不會因為暫時未有針對企位的法規，而不推行安全帶法例，強調兩者沒有衝突，「可以做就做咗先」。

對於有人建議政府半年後檢討措施，黃仕進指，檢討並非最重要，新措施初期會有磨合期，市民或感到不便，但希望立法後市民明白安全帶能保障客，相信執法部門法理情兼備。他舉例，現在市民坐的士都不考慮會否佩戴安全帶，希望將來「上巴士都好似上的士咁」，佩戴安全帶。

巴士強制佩戴安全帶的新法例1月25日起生效，有乘客戴上安全帶。（廖雁雄攝）

黃仕進又不認同新措施諮詢不足，並指數年前交諮會曾進行諮詢，亦有立法會議員參與立法過程。他指，制定法例和推行日子或許有「時差」，若法例推行前再重新諮詢，恐會「沒完沒了」，他認為有效率的系統應在通過立法後，在適當時候推出。

他又指，巴士乘客每日有數百萬人，要求所有乘客有即時行為轉變確實不易，期望巴士公司及傳媒等宣傳信息，助他們適應轉變。