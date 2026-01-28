巴士安全帶｜陳美寶：新法例旨在保障市民安全　適應期以勸喻為主

巴士強制佩戴安全帶新法例本周日（25日）起生效，不少市民感到不便和擔心被罰款。運輸及物流局局長陳美寶今日（28日）表示，推出新法例的初衷旨在保護市民安全，指明白市民需要時間適應，故在適應期會以勸喻為主，政府會人性化處理。



運輸及物流局局長陳美寶今日下午見記者。（何夏怡攝）

新例旨在保障乘客安全 巴士乘客戴安全帶惹討論非新鮮事

運輸及物流局局長陳美寶今日下午見記者，她指當局立例初心只有一個，就是保障乘客安全，又強調要求乘客配戴安全帶國際常見做法，而該規定過往在的士及私家車等早已實施。

她又指，有關巴士乘客配戴安全帶的討論非新事物，過往每次巴士發生嚴重意外，包括大埔的一宗巴士意外造成多人死傷，都有相關討論。國際研究顯示，在車輛迎頭碰撞或翻側的意外，有戴安全帶可以減低4成死亡及7成身體受傷風險。

新例適應期以勸喻為主 陳美寶：法理情兼備、人性化處理

陳美寶又指，當局明白市民對於新法例仍在適應、習慣當中，重申當局在執行法例時，會法理情兼備，人性化處理，勸喻為主，又強調會要求巴士公司多做宣傳教育，讓市民明白安排，期望協助適應新法例。她又指，留意到傳媒反映市民在安全帶清潔、鬆緊、使用上的便利程度等上有關注，當局會跟進改善。

被問到會否調整罰則或暫緩實施法例，陳美寶未有直接回應，僅表示香港有九成人用交通工具出行，當中不少人搭巴士，而本港巴士有跨區長途或經過高速公路的短途路段，不同情況都有，強調政府是想以市民安全為上。

提到企位意外受傷風險比座位更高，她表示，巴士作為集體運輸工具，安全帶只是其中一種安全保障，巴士公司已使用加長欄杆，並使用防滑地面及欄杆，政府會盡量加強安全保障，過往發生嚴重意外後，亦已要求巴士公司安裝限速裝置。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（廖雁雄攝）

邱小姐認為巴士強制佩戴安全帶的新法例出發點是好的，但新巴士空間較淺窄，令人十分不便。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，手抱嬰兒的邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，記者今早10時許乘坐九巴8號線實測，全車30個乘客中一度只有16人有戴，15人沒戴。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，記者今早10時許乘坐九巴8號線實測，全車30個乘客中一度只有16人有戴，15人沒戴。（廖雁雄攝）

巴士強制佩戴安全帶的新法例1月25日起生效，當日有乘客戴上安全帶。（廖雁雄攝）

安全帶新法例周日起生效，若巴士座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5,000元及監禁三個月。新法例引起廣泛討論，很多市民表示不便，包括短途車程「戴完都落車」、戴上安全帶後按不到下車按鈕等。