全球人才高峰會周3月中會展舉行　邀諾貝爾經濟學獎得主演講

香港人才服務辦公室今日（29日）公布，全球人才高峰會周將於3月中旬舉行。本屆高峰會聚焦教育、科技與人才一體化發展，設3大部分，包括3月18及19日於香港會議展覽中心舉行的國際人才論壇和機遇匯人才博覽展，以及一系列為期約一周與人力資源和人才發展相關的衞星活動。



2024年5月7日，「香港．全球人才高峰會」一連兩日在香港會議展覽中心舉行。（資料圖片/黃浩謙攝）

人才辦總監陳海勁表示，香港作為亞洲第一的人才高地，期望透過全球人才高峰會周匯聚來自各地政商領袖的真知灼見，展示多元發展機遇，驅動跨地域、跨領域的人才合作，同時啓迪前瞻視野。

本屆「國際人才論壇」講者包括特首李家超、勞福局局長孫玉菡等。（人才高峰會周網站截圖）

根據人才高峰會周網站，本屆「國際人才論壇」講者包括特首李家超、勞福局局長孫玉菡、2010年諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政經學院欽定經濟學教授Christopher A. PISSARIDES，以及北京大學校長龔旗煌、香港賽馬會行政總裁應家柏等。

國際人才論壇將會安排網上直播，讓國內外人才及公眾觀看現場實況。機遇匯人才博覽展現已接受預先登記，參加者可於活動當日憑二維碼入場。