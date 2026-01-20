公益慈善研究院推出「領鵬」人才培訓計劃　港大MIT及LSE學者授課

由賽馬會及其慈善信託基金成立的公益慈善研究院，今日（20日）宣布推出「領鵬」人才培訓計劃，旨在回應區內的迫切需求，為亞洲快速發展的公益慈善界別培養具遠見的新一代領導人才；慮到區內的文化、經濟及社會環境，「領鵬」計劃的課程及整體設計皆為亞洲度身而造。



該計劃會由來自香港大學、美國麻省理工學院（MIT）賈米爾脫貧行動研究室（Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab）及倫敦政治經濟學院（LSE）的學者授課，融匯卓越的學術研究、以實踐為本的學習與界別協作。



公益慈善研究院秘書長辛保運（右）與香港大學首席副校長王于漸（左）。（公益慈善研究院提供圖片）

「領鵬」人才培訓計劃將於今年4月至6月舉行，包含三個在香港進行的面授單元，並融合線上活動、慈善家駐留計劃及公益慈善領導顧問諮詢：

• 第一單元由香港大學主導（4月27至29日）：亞洲公益慈善領導力

• 第二單元由J-PAL主導（6月4至6日）：衡量重要成果 —— 亞洲公益慈善的影響力

• 第三單元由倫敦政治經濟學院主導（6月8至10日）：夥伴合作與規模化增長——亞洲公益慈善的跨界協作



在課堂以外，學員將加入一個涵蓋亞洲跨界領袖網路的專業實踐社群。計劃預期在未來，每位學員能肩負重任，為公益慈善資產配置帶來重要影響力，造福更多社群。作為計劃的首屆校友，他們將為往後加入的學員搭建交流橋樑。

計劃現已開放申請，提供30個名額，截止報名日期為今年2月15日。

「領鵬」計劃是亞洲首個匯聚三大國際頂尖學府、並按區內實際情況為藍本而編成的培訓項目。其中，「LEAP挑戰」為學員提供機會，在教職員的指導和夥伴的支持下，處理自身機構所面臨的迫切議題。

公益慈善研究院秘書長辛保運在發佈會上分享。（公益慈善研究院提供圖片）

公益慈善研究院指出，隨着亞洲成為財富創造與社會投資的環球樞紐，投放公益慈善的資源亦伴隨區域經濟增長而迅速擴張，然而人才培訓卻未能跟上擴張的步伐，以致公益慈善的潛在影響力未能充分釋放。The Bridgespan Group的研究指出，亞洲公益慈善組織現今管理的資產規模已達數百億美元。

研究院表示，「領鵬」計劃正是因應此需求而推出，包括有系統化的課程為實踐導向，聚焦策略、影響力與政策，旨在培養既能夠制定應變策略，亦能在設計慈善項目時衡量影響力的公益慈善領導人才，並建立有效的合作平台推動亞洲的社區創新。

研究院主席黃嘉純表示，亞洲公益慈善界別正處關鍵時刻，需要具遠見的領袖促進區域的協作，把握機會持續提升其影響力。他指「 領鵬』計劃致力為公益慈善領導人才裝備所需的技能、人際網絡與工具，以推動系統性轉變，塑造在亞洲公益慈善的未來。

香港大學首席副校長王于漸在發佈會上分享。（公益慈善研究院提供圖片）

香港大學校長張翔教授表示，作為亞洲頂尖大學，港大很榮幸參與設計「領鵬」計劃。他指此計劃以區内的實際公益慈善挑戰為基礎，糅合亞洲獨特文化與社會狀況，為公益慈善高層專業人士裝備能帶來影響力的實用技能和信心，並為亞洲培育新一代能將遠景轉化為行動的領導人才。

J-PAL全球執行董事兼南亞區域科學總監Iqbal Dhaliwal指出，要處理當今的社會挑戰，公益慈善界別必須大量培訓新一代領導人才，特別是那些正在管理項目、制定預算和領導團隊的人員，教授實證為本的有效工具以輔助決策，J-PAL將提供實用框架與聚焦亞洲的案例研究，幫助機構領袖運用嚴謹數據來評估，並提升公益慈善工作的影響力。

倫敦政治經濟學院校長Larry Kramer教授補充，在亞洲，公益慈善正以前所未有的規模快速發展而其重要性亦與日俱增。他表示，創新的公益慈善需要嚴謹的思維與專業的實踐，「領鵬」計劃將著力提升領導能力、促進協作並啟發創新，成為推動系統性轉型的催化劑。

公益慈善研究院秘書長辛保運（左）與香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所所長何國俊（右）。（公益慈善研究院提供圖片）

「領鵬」計劃早前在以線上線下混合模式舉行的全球發佈會上正式啟動，吸引了亞洲主要基金會、公益慈善機構，以及其他來自世界各地有參與衡量社會影響力相關工作的人士出席。來自洛克菲勒基金會(The Rockefeller Foundation)、開泰銀行基金會(Kasikornthai Foundation)等公益慈善機構的座談嘉賓，均強調投資新一代公益慈善領導人才的重要性。參與課程設計的學術團隊亦深入闡釋「領鵬」計劃如何透過教學設計將理論轉化為實踐。