整理安全帶例「適用」1.25後巴士何故出現　立會審時「沒問沒答」

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例1月25日生效，立法會前議員江玉歡周四（29日）在社交媒體發文指，目前相關條例僅適用於當日或之後首次登記的巴士，即該日期之前登記的巴士即使配有安全帶，乘客倘不戴亦不會負上刑責。



新法例以「先訂立後審議」推行，經上屆立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」審議。翻查會議紀錄，除了多名委員稱毋須就巴士安全帶等3項法例諮詢公眾，亦未有人就「新登記」的時間作提問，包括江玉歡。



《香港01》周四晚已向運輸及物流局、運輸署查詢，惟至今未獲回覆。而運輸及物流局局長陳美寶，將於下午4時30分，出席立法會交通事務委員會會議。



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部分人沒戴安全帶。（廖雁雄攝）

《道路交通（安全裝備）法例》第374F章第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶；第8D則訂明，凡乘客乘坐第8AB適用的巴士，都必須佩戴安全帶。

江玉歡表示，目前相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即該日期之前首次登記的巴士，即使配有安全帶，乘客倘若不佩戴亦不會負上刑責。（梁鵬威攝）

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例1月25日生效，引起大量爭議。江玉歡發文提到條例疑似出現疏漏之處，在於修改後的《道路交通（安全裝備）法例》第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶。至於限制乘客須佩戴安全帶的法例，在於第8D條，該條規定乘坐第8AB條適用的巴士的乘客，都必須佩戴安全帶。

問題在於，第8AB條訂明的「每一輛巴士」，是指2026年1月25日或之後首次登記的巴士。故此，不論是第8AB條還是第8D條，都無法規管當日前登記的巴士上的乘客。

除江玉歡，資深大律師、行會成員湯家驊、大律師李健志，在接受《香港01》訪問時，都有類似見解。

政府於2026年1月29日發出有關「宣傳教育助養成佩戴安全帶習慣」的新聞公告部分內容。（政府新聞公告截圖）

不過，政府卻多次在新聞公告及宣傳時提到，不論車輛是否新登記，只要座位安裝了安全帶，乘客就要佩戴。

到底此説何來？翻查資料，在上屆立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」去年9月18日審議新法例當日，運輸及物流局官員在介紹法例及逐條審議時，曾多次提到「新登記」字眼，但同時，亦有運輸署官員提到，修例是為了處理很多交通工具的座椅已配備安全帶，但法例無要求乘客使用的問題。官員又指，今年1月25日開始，乘客乘搭公共交通工具時，如座位已配備安全帶，便有責任為了自身安全而佩戴。不過無人就兩者是否有分岐提出疑問。

在逐條審議階段，僅委員會主席陳紹雄有就第8AB條作提問，內容關於該條文與規定巴士司機座位須裝安全帶的第8A條，在行文上是否大致相若。運物局首席助理秘書長鄭思翎回應表示，兩者相若，特意分拆是希望作更清晰和有系統的表述。

不過，對比第8AB條，第8A條訂明的時間，明顯較為詳盡。該條款在1996年訂立，在1997年7月1日生效，適用於法例生效當日起登記的巴士外，亦適用於當日前已登記但司機座位安裝了安全帶的巴士，並訂明法律生效5年後，適用於全部1997年7月1日前登記的巴士。

至於第8D條，鄭思翎形容「旨在訂明巴士乘客須配用安全帶的規定，乘客如果乘坐已經配備安全帶的巴士座位，均必須配用安全帶」，不過無人提出提問。