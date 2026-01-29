巴士安全帶｜事主指車長匯報公司獲知禁剪安全帶：真係要等消防救

巴士安全帶新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法。今早（29日）有男乘客乘搭城巴795X前往長沙灣上班，下車時發現無法解開安全帶，結果被困45分鐘，始由消防員協助解困。事主陳先生傍晚向《香港01》親述被困一刻，指巴士車長知悉事件後曾致電向公司報告，但獲告知不能剪開安全帶，結果他要等候消防員到場，共被困了45分鐘才獲救。



對於有乘客被安全帶困着，巴士公司卻禁剪安全帶，事主稱感荒謬，希望有關各方可檢討安全帶政策，稱：「假設有乘客被困，咁安全帶係可唔可以剪呢？係咪真係要等消防員到，先可以得到救援呢？呢個係應該要檢討。」



就有關乘客指車長曾向公司匯報事件，獲知不可以剪安全帶救人，《香港01》正向城巴進一步查詢了解。



陳先生今早到乘搭795X前往長沙灣上班，他指坐下時安全帶運作良好，沒有任何異樣。打算下車時卻發現安全帶無法解開。（陳先生提供）

事主陳先生今日傍晚接受《香港01》訪問時表示，早上乘搭795X城巴前往長沙灣上班，他形容在上層坐下時扣上安全帶，當時運作良好，沒有任何異樣。至早上11時左右，巴士行駛至美孚站，他打算下車，卻發現安全帶無法解開，「我嘗試按安全帶扣但解唔到，之後我嘗試解開肩帶，但腰帶係解唔到。」

他指車長獲悉後到上層協助，卻仍無法解開。他稱車長當時曾致電公司，卻獲告知不能剪開安全帶，最後報警求助，由消防員到場將他救出。陳先生形容當時見到有大約12名消防員救援，之後他因頭暈不適送往明愛醫院，「醫生都承認，可能冇冷氣，可能安全帶太緊，容易頭暈。」

巴士公司禁剪安全帶救人？事主認同荒謬：真係要等消防？應該要檢討

對於有乘客被安全帶困着，巴士公司卻禁剪安全帶，結果要勞動多名消防員到場救援，會否感到很荒謬？陳先生稱同意這個說法，故希望有關各方可以檢討安全帶政策，「假設有乘客被困，咁安全帶係可唔可以剪呢？係咪真係要等消防員到，先可以得到救援呢？呢個係應該要檢討。」

