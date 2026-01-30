巴士安全帶｜違例罰$5000？莊豪鋒：參考小巴案例初犯一般罰數百

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例本周日（25日）生效，違例最高罰款5,000元，以及監禁3個月。社會對該法例爭議不絕，不少人質疑刑罰過重，以及安全帶設計未考慮乘客實際情況。



立法會議員莊豪鋒表示，5,000元僅為最高罰款金額，並舉例強制小巴佩戴安全帶與該法例形式及刑罰相若，平均罰款約300、400元，「除非你經常唔戴安全帶，先會愈罰愈多。」 他認為，政府需多加教育及宣傳，讓市民適應；日後亦可考慮轉為定額罰款。立法會前議員田北辰則建議政府盡快停止執法，並給予坊間寬限期，待解決問題後才開始執法。



2026年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例生效，部份城巴在車頭貼上「請佩戴安全帶」的告示。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

刑罰與坐小巴、私家車、的士等無戴安全帶一樣

強制巴士乘客佩戴安全帶新法例生效後，不少市民被刑罰「嚇怕」，認為刑罰過重。不過，按法例其與強制私家車、的士、小型巴士、貨車及特別用途車輛乘客佩戴安全帶的刑罰是一樣，同樣最高罰款5,000元，以及監禁3個月。

過去兩年分別13及至少31名小巴乘客被檢控

翻查法例，警方會以發出傳票的方式檢控違規小巴乘客，不能以定額罰款通知書形式作出檢控。警方表示，2024年有13人因未帶小巴安全帶被檢控，2025年1月到11月則有31人被檢控。

立法會議員莊豪鋒表示，若小巴乘客未帶安全帶，通常罰款300、400元，不會直接罰款5,000元，「除非你經常唔戴安全帶，先會比官愈罰愈多。」

莊豪鋒倡改為與「違例泊車」金額相若的定額罰款

「（巴士）最高罰款肯定嚇親人」，莊豪鋒認為政府日後可將罰款改為與「違例泊車」金額相若的定額罰款。另外，他讚政府立例初衷好，「比多個選擇乘客保障安全，始終自己條命嚟」，惟需多加教育及宣傳，讓市民適應及過渡。他又指出，孩童及孕婦等人較難佩戴「三點式」安全帶，或有箍頸箍肚等問題，建議政府日後可考慮改變安全帶設計，「令人容易帶安全帶更好。」

田北辰：政府應給予坊間寬限期 下層座位改為「兩點式」橫腰安全帶

立法會前議員田北辰指現時不少措施未完善，包括部分巴士未有安全帶，建議政府盡快停止執法，「太多以前無聽過嘅情況，好擾民。」他認為政府應給予坊間寬限期，解決寬限期出現的問題後才執法，否則或出現如「垃圾徵費」無限期暫緩的情況。他又建議政府或巴士公司日後可將下層座位的安全帶改為「兩點式」橫腰安全帶，上層則保持「三點式」安全帶，方便不同乘客選擇合適的座位。