卡拉OK集團Red MR相關公司被申請清盤 高院4.22聆訊
撰文：朱棨新
商人羅傑承創辦的連鎖卡拉OK集團Red MR，其相關公司BMA KTV (SOP) Limited昨(29日)遭一名債權人入稟高等法院，提出清盤呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於4月22月聆訊。
呈請人為劉凱欣(譯音)，向BMA KTV (SOP) Limited提出清盤呈請。
銅鑼灣分店2023年曾被追租
資料顯示，Red MR位於銅鑼灣兆安廣場的分店曾被指欠租，業主於2023年11月向BMA KTV (SOP) Limited追討逾369萬元。
去年被指拖欠強積金
此外，Red MR的母公司BMA Catering Management Limited被指拖欠強積金，去年遭積金局入稟追討。BMA Catering Management Limited亦於去年10月，遭兩名債權人申請清盤。
案件編號：HCCW91/2026HCCW91/2026
