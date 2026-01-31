H&M銅鑼灣九龍塘店下月齊結業　全港餘荃灣店　集團︰將尋新舖位

【結業潮／H&M／零售市道】本港結業潮持續，瑞典跨國時裝公司H&M繼銅鑼灣旗艦店宣布將於2月21日結業，H&M九龍塘又一城分店上周貼出結業公告指，將於2月22日結束營業。上述兩店結業後，H&M於香港的舖位僅餘荃灣廣場分店。



公告指，H&M致力深耕香港市場，將積極探索新的合適選址開設門店，又指香港在H&M的戰略發展中扮演關鍵角色，期待不久將来再次與大家相見。



H&M高峰期在香港有約16間分店，遍布核心購物區。（資料圖片）

H&M銅鑼灣旗艦店將於2026年2月21日結業。（資料圖片 / 蔡偉南攝）

H&M銅鑼灣及九龍塘店下月齊結業 公告︰將積極探索新選址

跨國時裝公司H&M去年底宣布銅鑼灣旗艦店下月21日結業後，九龍塘又一城分店上周五（1月23日）貼出公告指，因租約期滿，將於2月22日結業。

公告指，致力深耕香港市場，將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店及H&M香港官網選購心儀商品。

H&M九龍塘又一城分店2026年1月23日貼出公告指，因租約期滿，將於同年2月22日結業。（網上圖片）

香港在H&M戰略發展中扮演關鍵角色

公告續指，香港作為粵港澳大灣區的重要城市，在H&M戰略發展中扮演著關鍵角色。店方將改善門店组合，持續提升產品供應及品牌體驗，以滿足本地顧客的需求與期望，最後並感謝顧客一直以來的支持，期待不久將来再次與大家相見。

H&M位於旺角家樂坊旗艦店佔地5.4萬平方呎，已在2020年第四季約滿後正式結業。（資料圖片）

H&M位於旺角家樂坊旗艦店佔地5.4萬平方呎，已在2020年第四季約滿後正式結業。（資料圖片）

今年二月後全港僅餘荃灣廣場分店

翻查資料，H&M成立於1947年、總部位於瑞典，2007年3月正式進軍香港，在香港中環皇后大道中開設亞洲首間旗艦店，其後H&M在香港不斷擴展，高峰期有約16間分店，遍布核心購物區。惟近年H&M已縮減至3間店，銅鑼灣及九龍塘店2月結業後，全港僅餘荃灣廣場分店。

H&M在2013年舖市高峰期曾1000萬租銅鑼灣舖位

另外，即將結業的銅鑼灣店於2015年開業，樓高4層，佔地4.6萬平方呎，曾是全亞洲最大旗艦店，市場曾傳出H&M在2013年舖市高峰期，以天價租金1,000萬元租用。有報道指，新租戶以連鎖藥妝店龍豐集團的呼聲最高，平均呎租120元。