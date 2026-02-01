轉廢為能設施「I·PARK1」試運　年輸4.8億度電　夠10萬戶用一年

本港首座以先進焚燒技術將都市固體廢物轉廢為能的設施，綜合廢物管理設施第一期「I·PARK1」第一個焚化模組，去年12月試行運作。其餘兩個模組預計今年第一季起陸續進行測試和試運。設施全面投入運作後，每日可處理約3000公噸都市固體廢物，每年可向公眾電網輸出約4.8億度電，相等於十萬戶家庭一年的用電量。



I·PARK1位於石鼓洲西南面的人工島，佔地約12公頃，共設有三個焚化模組。第一個焚化模組已於去年12月試行運作，其餘兩個模組預計於今年第一季起陸續進行系統測試和試運。當所有模組全面投入運作後，設施每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，每年可向公眾電網輸出約4億8,000萬度電，相等於十萬戶家庭一年的用電量。

活動爐排焚化技術可把廢物體積大幅縮減九成

廢物壓縮和密封後，會由專用貨櫃船運送至I·PARK1碼頭卸載，再轉交專用貨車運送至設施內。貨車首先經地磅秤重，其後駛入主處理大樓的傾卸大堂，將垃圾傾倒入儲存缸。傾卸大堂和儲存缸全程維持負壓，防止氣味流出，而儲存缸內的垃圾會由機械抓斗夾送入鍋爐燃燒。

I·PARK1採用先進的活動爐排焚化技術，透過翻動垃圾令更多空氣滲入，確保廢物在爐內達至最佳燃燒效果。焚燒過程中產生的熱能會推動蒸汽渦輪發電機發電。

環保署高級環境保護主任（基建發展）陳慧聰表示，活動爐排焚化技術可把廢物體積大幅縮減九成，其核心技術是以攝氏850度以上的高溫焚燒廢物，煙氣也會在高溫環境中停留不少於兩秒，配合高湍流技術，確保廢物徹底燃燒，並有效分解二噁英等有機化合物。而焚燒產生的氣體會經由先進的煙道氣體處理系統進行潔淨。

承辦商須持續監察煙氣排放 在長洲和南大嶼山設立空氣監測站

署方指，承辦商已按《空氣污染管制條例》獲發指明工序牌照，並須依照牌照和合約要求，透過線上監測設備持續監察煙氣排放，確保符合相關環保標準。承辦商也在長洲和南大嶼山設立空氣監測站，收集空氣樣本數據。

另外，I·PARK1島上設有環境教育中心，介紹轉廢為能技術最新資訊，並設有互動展品，讓不同年齡層訪客從中了解香港廢物管理和資源回收的工作。訪客設施在I·PARK1全面投入運作後，供市民預約參觀。

陳慧聰表示，I·PARK1落成是香港在2035年擺脫依賴堆填區直接處理都市固體廢物的重要里程碑。而政府正全力推進在屯門曾咀興建第二座轉廢為能設施I·PARK2，配合持續推動減廢、回收和資源循環的工作，繼續向「零廢堆填」和碳中和的最終目標邁進。