巴士安全帶一周｜直擊兩巴士僅一成乘客有戴　有人稱因習慣而續戴

巴士安全帶新法例上周日（1月25日）生效。一周間，新法例對乘客造成諸多不便，及後亦被發現原來僅適用於1月25日起註冊的巴士，引起混淆，政府隨即宣在正式撤回前不會執法。



一周過後，到底有沒有巴士乘客佩戴安全帶？記者今日（2月1日）乘搭了兩程巴士進行實測，第一程有72個座位有安全帶，坐在這些座位上的27個乘客中，只有四人戴上安全帶，比例僅15%；第二程有90個座位有安全帶，坐在這些座位上的33個乘客中，只有兩人戴上安全帶，比例僅6%。



其中一名戴上安全帶的乘客表示，以往搭巴士不會戴安全帶，在新法例實施後開始佩戴安全帶，現時已習慣了，所以即使政府不會執法，也依然佩戴。



巴士安全帶新法例生效一周間，被發現原來僅適用於1月25日起註冊的巴士，引起混淆；政府隨即宣佈撤回條例，在正式撤回前不會執法。（廖雁雄攝）

記者先乘搭來往機場及紅磡的城巴A21號線。（洪戩昊攝）

記者其後再乘坐來往紅磡及彩雲邨的九巴21號線。（洪戩昊攝）

城巴A21號線：27名乘客僅4人戴上安全帶

記者先乘搭來往機場及紅磡的城巴A21號線，巴士有72個座位有安全帶。當巴士駛至旺角信和中心時，有27名乘客坐在這些座位上，只有四人戴上安全帶，比例僅15%。

九巴21號線：33名乘客只有2人戴上安全帶

記者其後再乘坐來往紅磡及彩雲邨的九巴21號線，巴士有90個座位有安全帶。當巴士駛至土瓜灣石塘街時，有33名乘客坐在這些座位上，只有兩人戴上安全帶，比例僅6%。

有原本不戴安全帶乘客稱「慣咗」

其中一名戴上安全帶的乘客不願透露姓名。他表示以往搭巴士不會戴安全帶，在新法例實施後開始佩戴，現時已習慣了，所以即使政府不會執法，也依然佩戴。

這位乘客表示，現時已習慣了佩戴安全帶，所以即使政府不會執法，也依然佩戴。（洪戩昊攝）

婆婆稱視乎情況才佩戴：安全帶容易拉動才佩戴

另一位戴上安全帶的乘客陳婆婆則指，以往搭巴士時會視乎情況佩戴安全帶，若安全帶容易拉動便會佩戴。新法例實施後，任何時候也需要佩戴，但她認為不會造成不便，且能保障安全。而現時政府宣佈不會執法，她便回復以往做法，視乎情況才佩戴。

政府宣佈不會執法，陳婆婆便回復以往做法，視乎情況才佩戴。（洪戩昊攝）

謝先生指不執法方便得多，車程短途也要佩戴十分麻煩。（洪戩昊攝）

有人指不執法方便得多

市民謝先生則沒戴安全帶。他以往搭巴士時間中會戴安全帶，例如車廂人多擠迫或車程長途時；新法例生效後便任何時候也佩戴，以免犯法。他直指新法例不方便，因為車程短途也要佩戴十分麻煩，而若未能解開安全帶導致上班遲到，「係咪你賠吖？」現時政府宣佈不會執法，他表示方便得多。