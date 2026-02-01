巴士安全帶｜鄧炳強：研加豁免條款　斥剪斷帶等屬「反社會行為」

政府暫緩巴士強制佩戴安全帶法例，保安局局長鄧炳強今（1日）指，目前警方不會就相關法例執法，會以勸喻為主。他強調，佩戴安全帶是保障安全的做法，政府會留意市民提出的問題，包括是否需加入豁免條款、商討與巴士公司做好配套等，從而完善相關法例。



就早前有巴士安全帶被剪斷或塞入錫紙，鄧炳強指屬刑事罪行，形容是挑戰制度和反社會行為，當局會嚴謹處理。



保安局局長鄧炳強指，目前警方不會就巴士強制佩戴安全帶法例執法，會以勸喻為主。（資料圖片／鄭子峰攝）

鄧炳強今日在商台節目《政好星期天》指，佩戴安全帶對於在交通意外中「保存人命」有很大幫助，「當你撞車或在高速的地方，或我們之前見過巴士意外，都是由於無佩戴安全帶傷亡數字比較高，所以我覺得佩戴安全帶對我而言，對個人安全是絕對需要的。」他又指，現時乘坐巴士雖然未必須佩帶戴，但仍建議佩戴。

鄧炳強指，政府會留意市民的疑問，完善相關法例，包括是否需加入豁免條款，或商討與

巴士公司做好配套等，相信再推出相關法例時，會更便利市民。

至於早前有巴士安全帶被刑事毀壞，他指剪斷安全帶等行為屬於刑事罪行，是挑戰社會制度和反社會行為，當局會嚴謹處理。

馬鞍山一輛86K線九巴上兩個座位的安全帶被剪斷。（讀者提供）

鄧炳強又稱，基於地緣政治關係，仍有外部勢力希望影響香港，包括實施制裁或恐嚇本港法官。他指，黎智英案中，有外國勢力稱本港強迫黎單獨囚禁，屬不實指控。此外，他表示本土恐怖主義亦存在，例如去年有人非法操練危害港人和國安；亦有人透過社會民生問題利用假新聞、假消息煽動市民對特區政府的不滿，希望市民要慎思明辨。

他續指，現時「國家安全舉報熱線」已收到超過110萬條訊息，雖然並非全部都可跟進，但有助偵破不少案件。