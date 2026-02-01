西環邨及馬頭圍邨一期重建　擬4500萬元供搬遷津貼及聘社區服務隊

房屋委員會去年底宣布，會分別就西環邨和馬頭圍邨（第一期）的清拆及遷置建議方案，諮詢中西區區議會及九龍城區議會。其轄下3個小組預定周一（2日）開會，審議具體遷置安排。據指出，房委會擬向兩個項目提供相關搬遷津貼，並聘用社區服務隊，預算共約4,500萬元；兩項目須分別於2029年7月及9月「清空」。



房屋委員會去年底宣布，會分別就西環邨和馬頭圍邨（第一期）的清拆及遷置建議方案，諮詢中西區區議會及九龍城區議會。

房委會發言人早前表示， 其中現時有636個單位的西環邨，清拆及搬遷建議可於2029年一次過進行，讓所有受影響住戶可同時遷到鄰近的加惠民道第一期公營房屋發展項目，此方案讓街坊鄰里可一同搬遷，保留原來屋邨的人情溫暖及延續對社區的歸屬感。

馬頭圍邨重建計劃，房委會此前表示，考慮到居民和各界均希望加快步伐，建議在土瓜灣道公營房屋發展項目以外，加入部份新美東邨公營房屋發展項目作為遷置資源，令重建期數由3期縮減至2期，搬遷所有居民的時間亦由14年大幅縮減至7年。第一期清拆範圍包括洋葵樓及水仙樓，預計受影響的約820住戶可於2028年進行搬遷。

2021年的《施政報告》提到，會邀請房委會研究西環邨及馬頭圍邨重建。（梁鵬威攝）

據指出，房委會策劃小組周一早上會審議兩邨重建計劃接收屋邨及「清空」日期；而房委會資助房屋小組及商業樓宇小組下午則審議相關遷置安排。

消息又稱，房委會計劃提供搬遷津貼及替代配屋津貼，並因應馬頭圍邨一期及西環邨分別有240個及150個全長者戶，故此會透過招標形式聘用社區服務隊。據悉，房委會預計馬頭圍邨一期所涉相關支出約2,690萬元，西環邨則約1,810萬元。