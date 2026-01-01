西環邨、馬頭圍邨重建｜招國偉指未來重建居民安置或多需跨區

房委會早前提出馬頭圍邨和西環邨重建建議方案，馬頭圍邨將分兩期遷出居民及重建，西環邨則會於2029年一次過清拆及搬遷。公屋聯會總幹事招國偉今早（1日）在電台節目表示支持重建安排，尤其是馬頭圍邨居民的跨區安置安排，因在市區較難找到地方容納他們等待重建完成；相信日後重建會較多採用類似模式，或延伸到新發展區。



西環邨。(資料圖片/馬煒傑攝)

房委會早前提出馬頭圍邨和西環邨重建建議方案，下月將會諮詢兩區區議會。馬頭圍邨重建項目分兩期，先重建洋葵樓及水仙樓等地，受影響居民預計可於2028年搬遷。經重建後，馬頭圍邨單位數目可由2,075個達到約4,000個。

西環邨重建則將於2029年一次過清拆及搬遷，住戶可遷到鄰近的加惠民道第一期公營房屋發展項目，重建後單位數量將由原來636個增至約1,100個。

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片/夏家朗攝）

招國偉在港台節目《千禧年代》指，西環邨重建所需時間不會過長；馬頭圍邨重建原本分為三期，現在改為兩期，認為有關方案已相當不錯，因該邨涉及戶數較多，要在市區進行一次性全面重建的難度相當高。

招國偉提到，政府早前亦研究過有需要重建的舊邨，以彩虹邨為例，若採用分期重建的「螞蟻搬家式」方法，將會對居民造成更大的影響，但亦無法一次過遷走居民及重建。他又以華富邨為例，指重建周期將會相當漫長，「好長時間都係重建地盤」。

2021年《施政報告》提到會邀請房委會研究西環邨及馬頭圍邨重建。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於馬頭圍邨的居民，招國偉表示他們可獲就近安置，入住鄰近地區，但「將來就近都未必有」，居民可能需要搬往新發展區。他又提到，彩虹邨及馬頭圍邨重建都會用到美東邨項目，關注兩邨居民的搬遷次序及戶形是否配合。

香港島西立法會議員陳學鋒則指，西環邨重建計劃十多年前已提出，該屋邨已經有60多年歷史，邨內較多長者，欠缺升降機，居民出入不便，且存在石屎剝落等問題。他又指，居民都期待有新的居住環境。

西環邨居民可獲在原區加惠民道第一期公營房屋發展項目安置，陳學鋒表示，居民希望能夠在原區安置，環境有一定熟悉，不過加惠民道交通不太方便。他又提到，對於重建後的租金安排，邨內長者都有擔憂，而當局預雖未有數字，但預計租金將會較現時高。此外，西環邨重建目前尚未有具體的時間表，陳學鋒說或需要等到2029年後，居民全部遷出才可預計，而且設計地盤過程亦需時。

九龍城區議員黃文莉就表示，馬頭圍邨的遷出將分兩期完成，原先預計需分三期進行。他們在去年6月曾進行諮詢，居民都有積極參與討論。黃文莉提到，大部分居民都希望能夠儘快搬遷。

她指出，馬頭圍邨外觀雖看似頗新，但內部老化嚴重，有天花石屎剝落等問題；預計在2027至2028年進行第一次搬遷，他們會繼續支持居民，並為他們爭取更多津貼。至於部分居民會被安排搬遷到美東邨，她表示美東邨雖算跨區，但其實位置靠近馬頭圍邨，配套亦不錯。

至於另一個安置居民的土瓜環道項目，則可提供800多個單位，但位置較為偏遠，距離宋王臺站有一定距離，交通配套尚待改善。黃文莉提到，在搬遷方面，或需居民填表再進行抽籤，目前需等具體方案出台。她認為，重建方案預計需10年，已較原來的14年好。