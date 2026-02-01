房協獎助學金授予百學生　增設「創變卓越獎」鼓勵探討房屋議題

香港房屋協會上周六（1月31日）舉行第21屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮。本年度共有100名高等教育院校學生獲獎，各獲頒發港幣一萬元獎/助學金。今年同時首設「創變卓越獎」，鼓勵青年探討房屋相關議題，提出創意方案。



首屆「創變卓越獎」的五名得奬同學為房屋階梯、長者房屋及房地產科技等議題，作出深入分析及具創意的提案。（房協圖片）

「房協獎助學金計劃」旨在嘉許修讀房屋及長者服務課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助，以支持本地相關界別的專業人才培訓。今計劃自2006年推行至今，已有超過1,700名優秀學生受惠，累計頒發逾1,300萬港元的獎/助學金。

房協主席凌嘉勤以視像形式致辭，期望得獎同學能延續房協的創新求變精神，為香港創造更多宜居環境及共融社區。（房協圖片）

5人奪「創變卓越獎」 研房屋階梯、房地產科技等議題

至於首屆「創變卓越獎」的參賽同學，則須就房屋階梯、長者房屋或房地產科技其中一個議題進行研究，並向評審團匯報其見解及提案。過程中，房協安排多位專家，包括團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊、香港大學社會工作及社會行政學系教授林一星、智慧城市聯盟副會長胡達明，分享相關的專業知識，並透過實地考察等，協助參賽同學深入了解議題。房協共接獲30份參賽提案。經評審團審議，5名同學而出奪獎。

房協主席凌嘉勤以視像形式致辭，他表示，房協一直秉承建屋惠民的使命，擔當「房屋實驗室」的角色，因應社會發展創新求變。今屆首次增設「創變卓越獎」，引領同學思考探索不同的房屋議題，更安排分享活動，讓參賽同學與多位業界翹楚交流。他期望得獎同學能夠發揮潛能，延續房協的創新求變精神，為香港創造更多可持續的宜居環境，合力共建關愛共融的智慧社區。

第十五屆全國運動會男子佩劍個人銀牌得主何思朗，以佩劍作比喻，勉勵同學把握機會向目標精準出擊，善用獎助學金積極裝備自己，回饋社會。（房協圖片）

何思朗擔任嘉賓分享奮鬥歷程

另外，房協今年特別邀請了於第十五屆全國運動會中，創下香港隊佩劍歷來最佳成績的男子佩劍個人賽銀牌得主何思朗擔任嘉賓，分享其奮鬥歷程。他勉勵同學善用獎助學金積極裝備自己，如佩劍運動般把握機會精準出擊，不斷突破自我邁向目標，並以自身所長回饋社會。