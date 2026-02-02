棚網違規上架須急下架　業界料因年尾趕工　斥魯莽：必定有處分

去年年底有兩宗未取得檢測報告及檢測結果不合格的棚網上架個案。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今日（2日）於香港電台節目表示，做法不理性，估計承建商或因臨近年尾故趕工。



伍新華認為現時監管機制嚴謹，承建商在棚網上架前，需填妥表格並連同合格的檢測報告一併提交予屋宇署，若沒提交便施工則屬違規。他又說，建造業議會為418幢正進行裝修工程樓宇合共採購5萬張棚網，預料農曆新年前可全數抵港。



《香港01》日前報道，去年年底有承建商將檢測結果不合格的棚網上架。屋宇署表示，一單涉及樓宇維修，未取得檢測合格報告前便把棚網上架；另一宗涉新建樓宇地盤，承建商把測試結果顯示不合格的棚網上架。

伍新華今日於港台節目《千禧年代》估計，因臨近過年，樓宇維修承建商需趕工裝修，新建地盤需趕工驗樓。他認為，該類個案不理性及魯莽，一方面承建商可申請延長工程時間，另一方面建造業議會有機制讓承建商申請合規的棚網，毋須在外購買不合規產品。

屋宇署對違規違例行為必有處分 籲業界勿因心存僥倖

他認為屋宇署監管機制嚴謹，承建商在棚網上架前，須填妥表格並連同合格的檢測報告一併提交予屋宇署，待署方審批後才可施工。他指出，若報告未出或資料不齊全，屋宇署不會批出申請；若提交不合格報告更是「告訴別人自己違規」。伍新華強調，屋宇署對違規違例行為必有處分，呼籲業界切勿因一時心急或僥倖心態犯法。

針對業界關注的棚網集體採購及檢查費用問題，伍新華預料，建造業議會採購的5萬張棚網目前陸續到貨，預料農曆新年前可全數抵港。他又呼籲本港各大承建商商會發揮統籌角色，協助中小型承建商「集體採購」，透過統一採購量來降低成本及簡化檢測流程，令工程運作更暢順。

費用方面，他指出隨着檢測中心運作漸趨成熟，可計算每張棚網的檢測成本及時間，相關檢查費用已開始回落。