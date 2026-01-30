有新棚網上架未達標　屋宇署指兩個案違規要求拆網　將按調查懲處

大埔宏福苑五級大火後，政府要求400多個地盤將棚網暫時下架，其後公布外牆棚網抽樣檢查新制度，經檢驗合格才准再上架。據了解，有承建商將新棚網上架後，被發現有棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。



屋宇署今日（30日）表示，透過監察機制發現當中有兩宗個案的註冊承建商未有遵從《作業備考》85的要求，但涉事棚網並非透過建造業議會採購的棚網。其中一宗涉及未取得檢測合格報告前，涉「偷步」將棚網上架（涉及現存樓宇維修）；另一宗涉及將測試結果顯示不合格的棚網批次上架（涉及新建樓宇的地盤）。該署已立即要求該兩宗個案的有關承建商把棚網拆除，正調查違規情況，並會按調查對涉事方採取懲處行動。



署方亦澄清，由於近日才陸續收到棚網上架的通知，對於已通過檢測並上架的棚網進行抽樣檢測工作剛剛開始，至今向3宗棚網已上架的個案（並不涉及由建造業議會集體採購的棚網）採樣，並陸續送交政府化驗所進行測試，目前未有測試結果，故至今沒有經署方覆檢發現未達阻燃標準的棚網而被要求下架。



九龍塘聯福道軍營，1月17日重新掛棚網。（港九搭棚同敬工會提供相片）

屋宇署指議會集體採購棚網的測試報告均合格

屋宇署自去年十二月公布《註冊承建商作業備考》85（《作業備考》85），訂明外牆棚網抽樣檢測新制度，署方今日（30日）表示，在建造業議會（議會）提供的一次性特別集體採購棚網服務下，議會根據屋宇署發出的《註冊承建商作業備考》85（《作業備考》85）要求進行檢測，在取得符合阻燃效能標準的測試結果後才向承建商發放棚網。現時署方收到由議會集體採購的棚網測試報告，結果均為合格，署方稍後會陸續為已上架的棚網進行抽樣測試。

非議會採購棚網有兩宗違規 一宗涉「偷步」上架 另一宗涉測試不合格仍上架

至於並非透過建造業議會採購的棚網，屋宇署透過其監察機制發現當中有兩宗個案的註冊承建商未有遵從《作業備考》85的要求。一宗涉及未有取得檢測合格報告之前便把棚網上架（涉及現存樓宇維修）；另外一宗涉及將測試結果顯示不合格的棚網批次上架（涉及新建樓宇的地盤）。本署已立即要求該兩宗個案的有關承建商把棚網拆除，正調查違規情況，並會按調查對涉事方採取懲處行動。

建造業議會為業界集體採購5萬張阻燃棚網。（資料圖片／廖雁雄攝）

屋宇署澄清近日才開始抽樣檢測 至今無經覆檢後要求拆網個案

屋宇署亦澄清，由於近日才陸續收到棚網上架的通知，對於已通過檢測並上架的棚網進行抽樣檢測工作剛剛開始，至今向3宗棚網已上架的個案（並不涉及由建造業議會集體採購的棚網）採樣，並陸續送交政府化驗所進行測試，目前未有測試結果，故至今沒有經署方抽樣覆檢發現未達阻燃標準的棚網而被要求下架。

屋宇署重申會繼續嚴格把關，透過《作業備考》85訂明的追蹤和檢測要求及程序，以及署方抽樣檢測的機制，嚴格執行棚網抽樣檢測新制度。