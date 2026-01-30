有新棚網上架後未達阻燃要求　搭棚工會料非經建造業議會集體採購

大埔宏福苑五級火後，政府要求400多個地盤將棚網暫時下架，其後公布外牆棚網抽樣檢查新制度，並由建造業議會集體購買合格棚網，日後承建商需自行購買。《香港01》收到消息，指有承建商將新棚網上架後，屋宇署再抽查檢驗，發現有一宗棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德今日（30日）在電台節目中表示，昨日收到記者查詢後已聯絡建造業議會，他引述議會指，全部集體採購的棚網仍未獲屋宇署抽檢，思疑為何會有「流言」傳出。他分析，疑似未能通過檢測的棚網，或並非經議會統一採購，而是涉新樓盤的承建商自行採購。



2026年，首批3000張棚網於1月8日送抵本港，經內地及香港雙重檢測後全部合格，符合國標，同月15日開始派送予11間承建商，涉及19個樓宇維修項目。（資料圖片/廖雁雄攝）

引述議會稱上架棚網未經屋宇署抽檢 疑涉自行採購批次

何炳德在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日就有棚網疑似未通過檢測，向建造業議會查詢，惟議會稱沒有相關消息。何炳德續說，議會集體採購的棚網已完成出廠，以及在地盤的全部檢測，「直接可以掛上去」，仍待屋宇署抽檢，「唔知點解有流言流出」。

何炳德擔心，涉事的承建商是自行購買棚網，並聲稱經建造業議會購買。他解釋，早前被政府勒令停工的400多座樓宇，須先登記才可以透過議會集體買，一些新樓盤或新承建商地盤未能登記，便需要自行購買。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

建造業議會集體採購的棚網於1月15日第一次分發出3000張，1月17日再分發3000張，何炳德指，2月上旬應可全數發出上予承建商上架，然後屋宇署會再抽檢。他強調，每張網都有追蹤，可查閱生產商、生產日期等，每張網亦可查看指定地盤，「樓嘅名都有」。

香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目中亦指，一直沒有聽聞相關消息，他亦有向建造業議會查詢。他認為屋宇署「最權威」，可待署方釐清。