獨家｜消息指有棚網上架後覆檢未達阻燃標準　須急下架

大埔宏福苑五級火災揭發使用不達燃標準棚網，發展局指令全港維修中大廈的外牆棚網一律下架，經檢驗合格才准再上架。據了解，有承建商將新棚網上架後，屋宇署再抽查檢驗，發現有一宗棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。



九龍塘聯福道軍營，1月17日重新掛棚網。（港九搭棚同敬工會提供相片）

有棚網上架後未達阻燃標準須下架

根據政府公布外牆棚網抽樣檢查新制度，總共會有三次棚網檢驗。第一步，出廠前由供應商檢驗，註冊承建商需取得相關證書及報告；第二步，棚網運抵地盤後，在上棚前，承建商安排第三方隨機抽樣，交予檢測中心檢驗及提交報告；第三步，棚網上架後，屋宇署會隨機選取項目進行實地抽查，即場抽取樣本送交認可實驗所測試。

據了解，有承建商將新棚網上架後，屋宇署再抽查檢驗，發現有一宗棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。

業界指棚網屬大批生產 疑混合物質時出現不均或會有瑕疵

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，建造業議會當初尋找目標生產商時，聯絡了40多間，但全部拒接訂單，因為香港的標準比國內標準更嚴謹，而且難以短時間內生產5萬張。最終建造業議會找到兩間分別位於江門及佛山的供應商願意在一個月內分批生產，在2月上旬前向建造業議會供應全部5萬張棚網。

據悉，建造業議會於1月7日與業界開會時，已表明在抽樣檢驗樣本時，有可能發現不合標準的瑕疵品，但生產商及建造業議會均不包換貨，承建商須自行採購新棚網替換。

何炳德解釋，雖然棚網以同一方式生產，但不排除在混合物質時，會出現不均勻的情況而導致不合標準，他認為任何產品生產時均會有出現次貨，不足為奇。

建造業議會為業界集體採購5萬張阻燃棚網。（資料圖片／廖雁雄攝）

當局推出棚網新制時，屋宇署署長何鎮雄曾表示，任何一個樣本不符合認可標準同樣需要整個範圍移除物料。何炳德稱，假設以300張棚網為例，共需抽樣檢驗其中約20個樣版，若剛好有其中一個樣版不合格，整幅牆的棚網需要下架。

何炳德另外提到，在宏福苑事件前，香港只有約3間檢測中心可檢驗棚網，檢測費要價每張樣本6,000 元，近日可檢測棚網的中心增加至10多間，費用已回調至3,000元，估計之後會再下調。然而，對於棚架分判商而言，仍然是一筆高昂的開支，平均每張樣本價格連同檢測費，高達200多元。有分判商表明工程不包棚網，要求總承建商承擔棚網費用，他亦有接觸到小型承建商反映成本過高，難以營運。