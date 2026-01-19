宏福苑火災｜政府下月交地盤全面禁煙法案 工會促以閉路電視監管
政府計劃於地盤全面禁煙，預計下月初提交修訂案給立法會審議。如有工人違例，最高罰款15萬元，僱主及分判商亦要負責，最高罰款40萬元。香港建造業總工會理事長周思傑指，工會支持全面禁煙，但監管上或有困難，例如有工人可能偷偷吸煙，建議當局加強推廣4S安全智慧工地系統。
政府計劃修例，地盤內全面禁煙，不再設吸煙區，但不涵蓋住宅範圍。問及法例會否變相容許工人在進行室内工程時吸煙，周思傑指「冇法例係完美」，相信目前修例主要針對風險較高的大型維修工程。
周思傑又指，工會支持相關全面禁煙，但不支持對違例工人罰款15萬元，形容金額非常極端，普通工人難以承受。他又指，現時有工地的禁煙工作主要靠人手監管，但可能有工人「偷偷地食煙」，建議當局加強推廣4S安全智慧工地系統，以閉路電視加強監管。
