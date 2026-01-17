宏福苑火災｜地盤擬全面禁煙　孫玉菡稱若違例　大判、二判需罰款

大埔宏福苑五級火災後，政府計劃修例，對所有地盤實施全面禁煙。勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電台節目中指出，若發現有工人在地盤內吸煙，將會依法追究其個人責任，同時僱主，分判商即大判、二判亦要負責任，會被罰款最多40萬元。



另外，本周有三宗致命工業意外，孫玉菡表示高度關注，已立即調查，並會在短時間內展開大型執法調查行動。



1月14日，新一屆立法會首次大會，勞工及福利局局長孫玉菡發言。（立法會直播）

如工人地盤內吸煙 最高可罰15萬 大判及二判可罰40萬

孫玉菡指，目前的法律僅要求存有易燃物品的地盤禁煙，這與社會的期望存在差距。因此將修訂相關法律，要求所有地盤內禁止吸煙。

孫玉菡表示，若發現有工人在地盤內吸煙，將會依法追究責任，對於工人，最高可罰款15萬元；若是僱主或承建商，即大判及二判，最高可罰款達40萬元。他指出，僱主等有責任採取適當的預防措施，以防止工人在地盤內吸煙，他們亦須顯示有盡力防止工人在地盤內吸煙。

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

如隨處可見煙頭 會調查地盤禁煙措施 住宅剔除工地範圍

他補充道，政府在進行檢查時將考慮地盤的管理和監察措施。例如，如果巡查期間未能直接找到吸煙的工人，但地盤四處可見煙頭，則仍會調查該地盤是否有適當的吸煙禁止標示和監控系統。如果發現承建商未盡責任，政府將依法控訴。

他又指，大維修工程工程範圍包括公用地方及住宅範圍，計劃將住宅剔除在工地範圍外，即不屬禁煙範圍，但如工人或住客在公共地方，或棚架位置吸煙，便會被票控。

承豐里昨日（14日）發生奪命工業意外。（資料圖片/羅日昇攝）

荃灣寶豐路地盤發生工業意外，據報天秤上有氣樽墮下，擊中3名工人。（黃學潤攝）

高度關注多宗工業意外 短時間將展開大型執法行動

本港近日發生多宗致命工業意外，孫玉菡表示當局高度關注，已立即調查並會在短時間內展開大型執法調查行動。他續說，近日事故中疑未有做妥吊運、升降台等地盤設施的安全防範措施，強調若有人違法會按法例檢控，又指安全永遠是首位。