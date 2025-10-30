成都直擊｜孵化新興科技與創意產業　利用固有優勢發展文創IP經濟

談起四川成都，大眾可能想起大熊貓、青銅時代的三星堆文物、甚至追溯至公元前1250年的金沙遺址。作為中國的西南重鎮，成都近年在航天科技、低空出行、創意產業方面亦交出亮麗成績表。例如成都孕育出可可豆動畫影視有限公司，其出品的《哪吒》系列成為中國及全球動畫電影票房冠軍；總部設於成都的沃飛長空，其中一款載人的eVTOL「飛行汽車」有望明年取得中國民航局的標準適航証，之後便可批量生產及投入商業化服務。



發展新興產業的同時，成都亦想辦法利用固有的優勢開拓財路，例如大熊貓繁育研究基地與泡泡瑪特推出聯乘周邊產品。三星堆博物館亦開發2,700多項文創產品，去年收入逾2億元，是知識產權IP經濟的成功例子。



總部設於成都的沃飛長空，在研發電動垂直起降飛行器（簡稱eVTOL）範疇全球排名第九。（陳立程攝）

沃飛長空的標誌性產品是自研的電動垂直起降航空器「AE200」。（視覺中國）

【低空經濟】國內eVTOL龍頭：香港3特點宜低空出行

香港近年銳意發展低空經濟，今年《施政報告》更提出成為低空創新應用的亞太區樞紐。總部設於成都的沃飛長空，在研發電動垂直起降飛行器（簡稱eVTOL）範疇全球排名第九。其中一款載人的eVTOL「飛行汽車」有望明年取得中國民航局的標準適航証，之後便可批量生產及投入商業化服務。

沃飛長空在今年6月曾到香港展示eVTOL成果，亦與本地相關研發機構積極交流。該公司高級產品經理侯一表示，香港有三大特點適合推廣「低空出行」，包括經濟規模和消費水平比較高；地面交通擠塞，eVTOL能提升出行效率；起降場能設於高樓大廈頂部，適合香港環境。他舉例「飛行汽車」能接載離島居民往返市區、旅客來往大灣區，以及用於急救醫療用途等。他同時提醒，香港政策規管正在「積極探索當中」，亦要培養本土相關人才。

內地靈澤科技開發的遊戲《明末：淵虛之羽》，利用技術捕捉演員武術動作，呈現於遊戲之中，提升視覺效果。（譚曉彤攝）

靈澤科技今年7月於PlayStation 5等平台發行遊戲《明末：淵虛之羽》，被譽為是繼《黑神話：悟空》後第二部內地「3A遊戲」。

【創意產業】3A遊戲玩家海外佔四成 「中國風」非關鍵

位於四川成都的天府長島數字文創園，孕育出可可豆動畫影視有限公司，其出品《哪吒》系列成為中國及全球票動畫電影票房冠軍。同一園區還進駐騰訊新文創總部、AG電競等文創企業，產生協同效應。

園區內的靈澤科技今年7月於PlayStation 5等平台發行遊戲《明末：淵虛之羽》，被譽為是繼《黑神話：悟空》後第二部內地「3A遊戲」，約四成玩家來自外國。公司聯合創始人兼行政總裁姜敏認為外國玩家對中國風遊戲不會有特別的好感，遊戲設計本身必須要做得好，才能吸引玩家。他又認為外國遊戲設計及荷里活電影近年遇上「瓶頸」，「大廠」受資金與市場反應限制，而內地的中小團體沒有市場化導向的包袱，以大膽的美術、世界觀、戰鬥、觀影設計成功突圍，打動玩家。

成都市今年6月提出成都發展成「全國遊戲電競聚合高地」，人才需求目錄納入影視特效工程師、地形編輯師、人工智能生成內容算法開發工程師等新興職位。靈澤科技現聘用300名員工，平均年齡28歲，約七成來自四川成都。姜敏認為成都薪酬較「實惠」，加上房租及生活成本較低，有利提高員工的「幸福指數」。

三星堆博物館今年暑期累計接待遊客超過130萬人次，創下歷史新高。（譚曉彤攝）

三星堆博物館提倡展銷文創產品作為「最後一個展廳」，創立附屬公司，連同授權第三方公司，現時已開發2,700多項產品，去年收入逾2億元。（譚曉彤攝）

【IP經濟】三星堆文創產品成「最後展廳」 年收兩億元

近年香港政府鼓勵文化及旅遊業界利用深受歡迎的知識產權（IP），吸引旅客及市民來港觀賞展覽、購買周邊產品等。近月的CHIIKAWA、多啦A夢展覽便是實例，海洋公園亦積極發展大熊貓IP產品。

四川省廣漢市的三星堆博物館，展出距今逾3000年的古蜀青銅大立人、青銅神樹及金面罩等國寶級文物。博物館還提倡展銷文創產品作為「最後一個展廳」，創立附屬公司，連同授權第三方公司，現時已開發2,700多項產品，去年收入逾2億元。館方表示，為免產品跌入「套路」，近年引入「鯰魚效應」概念，透過增加自營開發產品比例，推出更有社會價值而非單純熱銷的產品，刺激文創公司推陳出新。

成都大熊貓繁育研究基地把保育、科普與旅遊相結合。（陳立程攝）

【熊貓經濟】旅遊文創跨界融合 造就「無處不熊貓」

港產大熊貓加加、得得成為本港國慶黃金周吸引遊客的「賣點」，而擁有大熊貓故鄉天然優勢的成都，早已成功把國寶的獨特魅力轉化為重要旅遊資源與商機，實現了生態保育與旅遊發展的融合。本港政商界不少人主張開拓「熊貓經濟」，成都的成功經驗，對香港有何啟示？

成都大熊貓基地飼養了超過200隻熊貓，當中有「海歸」，有野生熊貓的二代，用各自的方式賣萌，為遊客帶來歡樂，也為成都推動「熊貓經濟」注入無限動力。成都可謂將大熊貓元素融入了城市肌理，實現「無處不熊貓」，從春熙路商業街外牆上的大型「爬牆熊貓」雕塑，到地鐵、巴士隨處可見的熊貓圖案，以至街頭巷尾琳瑯滿目的熊貓「蹤影」，使得大熊貓不僅是動物園裏的明星，更成為成都的文化符號和城市名片。

對成都來說，「熊貓經濟」實質上是一套全面的旅遊產業規劃，成都在2022年發布的「十四五」世界文創名城建設規劃裏已表明，要好好利用大熊猫文化等特色文化资源。大熊貓為成都帶來了巨大人氣和流量，也衍生豐富的文創產品。有統計顯示，成都全市使用大熊貓文化符號的企業超過一萬多家，熊貓文創產業的興旺，帶動消費力。