20個IP角色巨型氣球12.28巡遊西九　LuLu豬、M&M's街頭「出沒」

大型盛事冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至明年1月4日舉行，橫跨聖誕及元旦假期。活動採用擴增實境技術，讓大眾在街頭捕捉20個人氣角色「出沒」的蹤影。重頭戲為12月28日的香港首個大型IP角色氣球巡遊，將展出20個角色的巨型氣球，市民可免費觀賞。主辦方現正舉辦競猜活動，首100名猜中巡遊角色的公眾可獲得兩張觀賞區門票。



大型盛事冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至明年1月4日期間舉行，橫跨聖誕及新年假期。（Merry Balloon Hong Kong提供）

「Merry Balloon Hong Kong」結合擴增實境，讓大眾在街頭捕捉IP角色的氣球蹤影。（Merry Balloon Hong Kong提供）

冬日IP角色慶典獲文化體育及旅遊局與香港旅遊發展局支持，結合藝術、旅遊及娛樂元素。活動設有三項主題活動，包括「Merry Balloon Parade」氣球巡遊、「Merry Balloon Park」充氣樂園，以及結合擴增實境（AR）技術的「Merry-Go-Around Town」全城集印活動。

活動焦點之一「Merry Balloon Parade」定於12月28日（星期日），在西九文化區藝術公園舉行，巡遊隊伍屆時將展出近20個IP角色的巨型氣球，沿海濱長廊由香港故宮文化博物館步行至M+博物館，公眾可免費到場觀賞。

「Merry Balloon Hong Kong」結合擴增實境，讓大眾在街頭捕捉IP角色的氣球蹤影。（Merry Balloon Hong Kong提供）

「Merry Balloon Hong Kong」結合擴增實境，讓大眾在街頭捕捉IP角色的氣球蹤影。（Merry Balloon Hong Kong提供）

主辦方預計巡遊將吸引大量市民及旅客，市民可於活動官方Instagram帳號（@merryballoonhk）報名競猜參與活動的IP角色，首100名答中者可獲門票兩張，於利位置欣賞巡遊。