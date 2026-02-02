高鐵春節訂票｜西九龍站有人購鄭州票不果　被逼放棄回鄉過年傳統

2026年中國春運今日（2日）正式開啟，而周日（1日）起可購買內地春節假期首日、即年廿八（15日）的火車票。今日下午，香港高鐵西九龍站繼續有人到高鐵站買農曆新年檔期的車票，採訪期間，欲回鄭州過年的王先生以為記者是「黃牛黨」而上前查詢。



王其後向記者表示，三個「心水」日期、即本月13至15日的往鄭州車票均已售罄，他更得悉連在深圳轉乘的車票也售罄，由於他與家人同行，坐飛機一來一回成本貴了很多，唯有放棄回鄉過年。



下午一時多的高鐵站，有零星人士排隊買農曆新年檔期的車票。（洪戩昊攝）

今午一時多的高鐵站，有零星人士排隊買農曆新年檔期的車票。欲回湖北過年的羅小姐因擔心買不到車票而特地提早到場，原本打算買2月15日的車票，但因為售罄，所以轉買了16日（年廿九）的車票。她表示「梗係早啲好」，因為希望可以提早回鄉預備過年。

羅小姐原本打算買2月15日的車票，但因為售罄，所以轉買了16日（年廿九）的車票。（洪戩昊攝）

每年也會回福建過年的鍾先生則指，今早有嘗試在應用程式上買車票，但因選擇不到坐位而決定親身到場購買。他買了2月8日的車票，打算在福建逗留超過一周，期間主要與家人相聚。

鍾先生今早有嘗試在應用程式上買車票，但因選擇不到坐位而決定親身到場購買。（洪戩昊攝）

心急的人誤以為記者是「黃牛黨」 上前查詢鄭州車票情況

不過，亦有人買不到車票。記者在場採訪期間，欲回鄭州過年的王先生誤以為記者賣「黃牛」車票而上前查詢。他其後表示，雖然每日只有一班到鄭州的火車，但以往他也是在應用程式上便買到車票，今早打開程式卻發現三個「心水」日期：2月13至15日的車票均已售罄。他打算到現場碰運氣，卻同樣買不到，更被告知連在深圳轉乘的車票也售罄。由於他與家人同行，搭飛機一來一回成本貴了很多，唯有放棄回鄉過年。