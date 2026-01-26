高鐵香港段增南京、無錫及合肥直達點　明起推買一送一等限時優惠

港鐵今日（26日）表示，高鐵香港段包括南京、無錫及合肥等新增16個站點，即日起開通，令直達站點增至110個，涵蓋全國19個省份及直轄市，高鐵明日（27日）起將推出包括「買一送一」等限時優惠。



運輸及物流局局長陳美寶表示，期望很快公布新鐵路標準，可利用國家興建高鐵時經驗，達到領先的建造水平，並將這套鐵路標準放於香港有關領先標準上，為大灣區、國家以至國際興建鐵路時，做到提速、提效，減低成本。



高鐵今日迎來通車以來最大規模的服務提升，直達站點突破至110個。運輸及物流局局長陳美寶（左二）出席慶祝活動。（洪戩昊攝）

高鐵香港段直達站點即日增16個至110個

高鐵西九龍站出發列車的直達站點，即日起再增16個，包括南京、無錫、合肥等，令高鐵（香港段）直達站點增至110個。港鐵今日舉行首航慶祝活動，陳美寶致辭時表示，今次高鐵直達站點不但突破100大關，更直接把數字推進到110個站點，可以引證及體現香港和內地密切的聯繫。

今次新增的其他站，位處華東、潮汕、廈門及福州地區。其中，新的上海虹橋綫列車，沿途前往包括南京、無錫及合肥等華東地區重點城市。港鐵公司特別與旅行社合作舉辦了首發團，連同其他乘客，共有逾400人乘搭首列新綫列車出行。

為慶祝這個里程碑，車站票務大堂亦設有嘉年華活動，有多個遊戲攤檔，向在場乘客派發紀念品。

運輸及物流局局長陳美寶指，期望盡快公布一套借鑑國家興建高鐵經驗的新鐵路標準。（洪戩昊攝）

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，公司會繼續與旅遊業界合作，推動新一波「高鐵遊」熱潮。（洪戩昊攝）

陳美寶冀很快公布新鐵路標準

運輸及物流局局長陳美寶出席活動致辭時指，西九龍站自開通以來，其配套、零售餐飲等不斷改善，能配合香港作為內地及世界的「超級聯繫人」的角色。她指，她經常坐高鐵到內地訪問，希望可快點感受高鐵的新旅遊產品。她亦表示期望盡快公布一套借鑑國家興建高鐵經驗的新鐵路標準，為大灣區、國家以至國際興建鐵路時，做到提速、提效，減低成本。

港鐵公司行政總裁楊美珍則指，高鐵（香港段） 是國家高鐵網絡的一部份；通車至今，無論網絡覆蓋和乘客量均已以倍數增長。她表示，公司會繼續與旅遊業界合作，推動新一波「高鐵遊」熱潮，促進兩地旅遊及人員交流。

高鐵推慶祝優惠 往來福田車票買一送一

另外，為慶祝這里程碑並答謝乘客的支持，高鐵將由明日（27日）起推出「慶祝高鐵站點破百雙重限時賞」，優惠數量有限：

- 買一送一優惠：往來福田車票買一送一（於HopeGoo、Klook、Trip.com平台提供）

- 深圳及廣州車票折扣優惠：購買往來香港西九龍及福田或廣州南車票即減港幣20元（於多間指定代理商提供）

