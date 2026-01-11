香港高鐵1.26起直到南京、合肥等　滬港臥鋪列車加密至每日開出

高鐵香港段1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個旅遊城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。同時，來往香港與上海虹橋的臥鋪列車服務。將由現時的星期五至星期一開出，加密至每日開出；往來廣州南站等的班次亦會加密。相關車票明日（12日）起開售。



港鐵宣布，高鐵香港段1月26日起會新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個旅遊城市。（梁偉權攝）

高鐵1.26起香港直到南京、合肥等16站點

來往香港西九龍站與上海的「上海虹橋綫」，1月26日起每日將增設一對途經合肥南站、南京南站、無錫東站等新站點的班次。港鐵指，三個新站點均為華東地區的重點城市，不但是商務及高新科技的重要樞紐，旅遊資源亦十分豐富，更是香港「個人遊」計劃所覆蓋的城市。

除上述三個站點，今次亦新增另外13個站點，包括汨羅東站、泉州東站、惠東站、惠州南站、 福州南站、泉州南站、清遠站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、潮南站、 陸豐南站、興寧南站。

香港至廣州南站短途車每日增加5對

港鐵又指，中、短途綫服務當日起亦有提升，其中往來西九龍站與廣州南站的短途列車班次，會由每日19對增加至24對、往來汕頭站的列車班次，會由每日四對增加至五對。至於往來福建省的次，往來潮汕、廈門及福州一帶的列車將途經更多站點；往來福州站的行車時間將縮短約20分鐘；目前每日三對往返西九龍站與廈門站的列車，其中一對將延伸至福州作終點站。

滬港臥鋪列車加密至每日開出

至於往來上海虹橋的臥鋪服務，港鐵指，由於需求殷切，1月26日起會由現時周五至周一開出，調整至每日均有列車開出。