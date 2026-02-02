桌球大獎賽｜去年比賽未完突逐觀眾 主辦方稱今年已溝通不會重犯
撰文：洪戩昊
出版：更新：
「世界桌球大獎賽2026」將於明日（3日）起於啟德體育園舉行。上屆賽事舉行時，曾發生「逐客」事件，場地要求觀眾在比賽未完便須離場。主辦單位行政總裁封歡歡今日指，已跟場地充分溝通，若超時的話會支付超時費用，不會重蹈上屆覆轍。
「世界桌球大獎賽2026」將於明日起舉行，主辦方今日於山頂進行歡迎儀式，20多名球員出席，在香港景色前與獎盃合照。他們當中包括英格蘭職業球手、於2024年通過優秀人才入境計劃成為香港居民的奧蘇利雲（Antonio O'Sullivan）。
主辦單位行政總裁：若超時會支付超時費用
上屆其中一晚的賽事進行途中，大會於11時15分「趕客」，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，引發球迷不滿。事後，主辦方接受傳媒訪問時亦稱是被通知要趕人離場，而賽前已向園方表明願意支付超時費用，惟未獲回應。
主辦單位行政總裁封歡歡今日指，已跟場地充分溝通，若超時的話會支付超時費用，不會重蹈上屆覆轍。
主辦方：逐客事件不影響對啟德體育園的信任
回顧去屆，封歡歡稱情況「不太一樣」，因為去屆比賽是啟德體育園開放後第一個比賽，「各方面的原因」導致最終逐客事件。她表示，事後已立即跟場地溝通，確保今屆不會再發生同類事件。
她稱讚啟德體育園是世界級場地，雖然去年發生逐客事件，但不會影響主辦方對場地設施的信任，所以繼續選址這裏。
