流感｜聖公會德田李兆強小學約10名小六生烏溪沙宿營後集體感染

近日流感疫情升溫，接連有學童感染流感不適，有觀塘聖公會德田李兆強小學家長表示，六年級學生在上周到烏溪沙宿營後，集體感染流感，單是今日（2日），該校6D班已有10人因流感或相關病徵不適，佔全班總人數三分一。



衞生署表示，今日已接獲學校呈報，自上周起有9名六年級學生出現流感樣疾病，分布於不同班別，最早受影響的學生於上周五（30日）在宿營期間出現病徵，不排除因期間集體活動引致傳播。署方建議學校暫停六年級學生非必要的跨班別和跨級別活動，以防止病毒進一步在校內傳播。



聖公會德田李兆強小學（資料圖片）

家長指4名6D班學生今早因相關病徵早退

有家長表示，該校小學六年級學生於1月28日至30日到烏溪沙宿營，其後多人感染甲型流感。今（2月2日）日6D班有6人感染甲型流感，4人於早上因相關病徵早退，即全班共有10人不適，佔該班總人數三分一。

衞生署（資料圖片）

衞生署：上周起9名六年級學生出現流感樣疾病 7人曾求醫

衞生署回覆指，於今日接獲觀塘區一所小學呈報，指該校自上周起有9名六年級學生出現流感樣疾病，分布於不同班別。他們於1月30至31日期間發病，當中7名患病學生曾經求醫，全部症狀輕微，無需入院。

有學生宿營期間出現病徵 不排除引致傳播

衞生署表示，中心的流行病學調查顯示他們於潛伏期曾參與該校於1月28至30日舉辦之宿營活動，最早受影響的學生於1月30日在宿營期間出現病徵，其後陸續有學生出現相關病徵，而宿營期間不同班別學生有集體活動，不排除引致傳播。

衞生署建議學校暫停六年級學生非必要跨級別活動

衞生署又指，中心人員已向校方建議應採取的感染控制措施，以防止病毒進一步在校內傳播，包括改善相關班房的通風情況、徹底清潔消毒校園、加強師生的個人衞生、及暫停六年級學生非必要的跨班別和跨級別活動等。中心亦會建議師生每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒，不應回校上課。中心會繼續對學校進行醫學監察。