換新鈔2026｜三銀行今起提供兌換　有市民多換新鈔但封利市不加碼

本港三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打今日（3日）起提供新鈔兌換服務，其中位於旺角亞皆老街的滙豐分行上午7時半起供市民換鈔，現場早已有排隊人龍，當中不少人是長者。



其中一名排隊市民彭女士兌換了約一萬元新鈔，她稱較去年多換了紙鈔，因為「開心啲」，旨在希望新一年，每個人也平安快樂。不過，她笑說今年封利市不會加碼，反而會留多點給自己。



位於旺角亞皆老街滙豐分行上午7時半起供市民換鈔，現場排隊人龍中不少人是長者。（洪戩昊攝）

位於旺角亞皆老街滙豐分行上午7時半起供市民換鈔。（洪戩昊攝）

有市民換$20及$50新鈔感興奮 稱會派利市加碼

其中一名換新鈔市民區先生每年也會到場換新鈔。與很多到場人士一樣，他選擇了銀行推出的20元及50元鈔票套裝，兌換了6,000元。被問及為甚麼會換新鈔，他興奮地說「開心吖嘛。政府畀我，我咪畀返人哋。」他表示今年較去年稍為換多了，派利市亦會加碼，「錢多吖嘛，你睇幾多。」

區先生表示派利市亦會加碼，「錢多吖嘛，你睇幾多。」（洪戩昊攝）

另一位換新鈔市民彭女士則換了約一萬元的20元及50元紙鈔。她同樣表示較去年多換了，因為「開心啲」；不過，她則指今年封利市不會加碼，會留多點給自己。至於換新鈔的意義，她則指希望在新的一年每個人也平安快樂。

彭女士換了約一萬元。（洪戩昊攝）

滙豐設三間流動銀行提供換新鈔服務

滙豐香港區個人銀行及財富管理業務（零售與理財產品銷售及操守監督）主管陳綺筠指，為了供市民換新鈔，滙豐分行今日特地提早在上午8時營業，更有分行在上午6時多便開始營業。

滙豐香港區個人銀行及財富管理業務（零售與理財產品銷售及操守監督）主管陳綺筠。（洪戩昊攝）

另外，滙豐亦設三間流動銀行，提供每人3,000元換新鈔服務，方便偏遠地區客户，其中一間設於元朗攸壆路簡約公屋。

陳綺筠指，今年換新鈔網上預約反應好，較去年有升幅。至於現場排隊換新鈔，則會因應當日情況派籌。

2026年2月3日，旺角亞皆老街匯豐銀行上午7時半起供市民換鈔。（洪戩昊攝）