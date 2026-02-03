狗隻入餐廳｜首階段500至1000名額料年中批　不包火鍋店、烤肉店

政府擬修例容許狗隻進入食肆，獲批食肆會有明確標識。首階段擬設約500至1000個名額，政府預計今年第一季向立法會提交修例建議，如獲通過，料今年年中批出首輪申請，中籤者需付140元費用，以在食物業牌加入狗隻進入食肆的批註。政府指會採取「小步走」方式，將視乎社會接受程度及運作，推出下一輪申請。



政府擬修例容許狗隻進入食肆，獲批食肆會有明確標識。（資料圖片/夏家朗攝）

狗隻入餐廳有什麼要求？有哪些狗不可以進入？

政府建議，狗隻須以不超過1.5米長的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物上；「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」不得進入食肆。

哪類食肆不合資格接受申請？

基於安全考慮，政府不會接受火鍋店和烤肉店，包括鐵板燒、韓式燒烤等申請。被問會否削弱不喜歡狗隻的市民到餐廳進食的選擇權，政府發言人指，目前全港有1.7萬間餐廳，料首階段名額佔全港食肆約3%至5%，強調市民仍有不同選擇。

申請寵物友善牌照有哪些條件？

食環會施加牌照條件，以確保人和狗的食物和餐具得以明確區分，包括不得在餐廳內煮製或準備狗用食物，該些食物只可用預先包裝的方式提供或售賣；不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具；亦不得容許狗隻上餐桌。

如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。

另外，如狗隻在餐廳內排泄，必須即時徹底清潔及消毒，以為維持餐廳潔淨。如需要在餐廳放置任何毒餌或捕捉蟲鼠設施，須放置於狗隻不能觸及的位置。

如要設置自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區/餐桌間保持最少3 米距離，並確保狗隻不會到達該區域。