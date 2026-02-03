狗隻入餐廳懶人包｜什麼狗唔入得？狗主須做什麼？狗數量有限嗎？

政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段擬設約500至1000個名額，政府預計今年第一季向立法會提交修例建議，如獲通過，料今年年中批出首輪申請。政府指會採取「小步走」方式，將視乎社會接受程度及運作情況，最快在措施推行的6個月後推出下一輪申請。獲批食肆會有明確標識，並須貼在入口當眼處。一文看清牌照條件。



政府擬修例容許狗隻進入食肆，獲批食肆會有明確標識。（資料圖片/夏家朗攝）

什麼餐廳可申請？

基於安全考慮，政府不會接受火鍋店和烤肉店，包括鐵板燒、韓式燒烤等申請；其他持正式餐廳牌照則均可申請成為狗隻友善餐廳。室內餐廳及設有戶外露天座位的餐廳均可申請牌照，政府發言人解釋，曾有餐廳反映若遇到惡劣天氣，食客未選擇露天座位，故會保留彈性。

食客進入餐廳有什麼規定？什麼狗隻不得進入餐廳？

政府建議，狗隻須以不超過1.5米長的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物上。「已知危險狗隻」及「格鬥狗隻」不得進入食肆，前者是因襲擊而令該人或動物身體嚴重受傷或死亡，而被裁判官判為「已知危險狗隻」； 「格鬥狗隻」則包括比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗，及該四類混種狗隻。

政府指，如違反規定，罰則與現行違法攜帶狗隻進入食肆的安排相同，最高可處罰款1萬元、每天另加300元罰款及監禁3個月。

申請牌照有什麼條件？

政府指，食肆自行可自行決定是否設置狗隻友善區域或時段、每位顧客可㩦帶的狗隻數量、以及是否容許狗隻放在顧客座位上等。不過，政府建議不得容許狗隻上餐桌。

政府又指，會確保人和狗的食物和餐具得以明確區分，包括不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物，該些食物只可用預先包裝的方式提供或售賣；不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。

另外，如狗隻在餐廳內排泄，必須即時徹底清潔及消毒，以為維持餐廳潔淨。如需要在餐廳放置任何毒餌或捕捉蟲鼠設施，須放置於狗隻不能觸及的位置。

如要設置自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區/餐桌間保持最少3 米距離，並確保狗隻不會到達該區域。

政府建議，狗隻須以不超過1.5米長的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物上；「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」不得進入食肆。（資料圖片/夏家朗攝）

如餐廳及食客有衝突，會如何處理？

政府發言人指，食環署會編製指引，並建議食肆因應自身情況制定規則，以減少爭執。政府亦計劃在政策實施前舉行簡介會，邀請寵物友善商場的管理者等，向業界講解注意事項。

如餐廳違反牌照條件，有何罰則？

政府初步建議，如食肆12個月內3次違反狗隻相關的牌照建議，會被取消容許狗隻進入食食肆的批准，但不會影響其原有食肆牌照，惟該食肆一年內不得再申請讓狗隻進入食肆的批准。政府發言人又指，除了進行日常巡查，亦會根據市民投訴額外巡查。

如何申請？

食環署會提供電子化申請。如收到超額申請，食環署會以抽籤作分配，中籤者須在限期內繳付140元申請費用；逾期未繳費者將被視作自動放棄，其名額會按抽籤結果的次序分配予其他未中籤的申請。政府建議不設任何優先分配安排，以保持機制公平。