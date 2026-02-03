宏福苑｜市建局直接向業主發放大維修全額資助　合安協助支票安排

民政及青年事務局今日（3日）公布，就宏福苑領取「樓宇更新大行動2.0」計劃資助，市建局將改為透過支票形式，直接向屋苑合資格的自住業主及長者自住業主發放100%資助，金額分別為40,000及50,000元，涉及約1,700人。宏福苑管理人「合安管理有限公司」將協助支票發放的工作，本月在不同指定地點設立支票派發點，並與業主預約領取支票的時間及地點。



大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。（資料圖片）

自住業主及長者自住業主 分別獲4萬及5萬元津貼

民青局指，在當局及發展局協調下，市建局會直接向宏福苑約1,700名合資格的自住業主及長者自住業主，發放「樓宇更新大行動2.0」的100%資助，金額分別為40,000及50,000元，改變以往一貫做法，即將資助發放予法團戶口，及在確定相關維修命令解除前只發放85%資助

當局認為，此安排旨在確保資助可更便捷地發送到居民，而合安將協助此次支票發放的工作。社署安排的「一戶一社工」會協助聯絡業主，在徵得業主同意後，將業主的聯絡方式轉交合安跟進。隨後，合安會盡快聯絡業主説明支票發放安排，並就業主領取支票的時間及地點進行預約，以作妥善安排。

本月設不同支票派發點

合安將於本月在不同指定地點設立支票派發點，業主可按預約時間前往港九新界指定地點領取支票，包括較多居民居住的過渡性房屋項目的地區。有關支票派發點的地點和時間將於日內上載至合安網站，供合資格業主查閱。