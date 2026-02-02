社署社工暈倒送院後不治　有指死者為助宏福苑災民「一戶一社工」

社會福利署一名社工上月暈倒，送院後證實不治，勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，對其離世深表哀痛，並向他的家人致以深切慰問。有指死者為大埔宏福苑大火幫助災民的「一戶一社工」。



勞工及福利局局長孫玉菡向離世社工的家人致以深切慰問。（資料圖片／夏家朗攝）

孫玉菡代表勞工及福利局向其家人致以誠摯慰問。他表示，社署事後已即時聯絡他的家人提供適切支援，並會繼續協助他們渡過這艱難時刻。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日對該名社工不幸離世表示哀悼，並向其家人致以最深切的慰問。她表示，政府正盡力協助他的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示政府正盡力協助離世社工的渡過這悲痛及艱難的時刻。（立法會直播截圖)

《透視報》指死者為助宏福苑災民的「一戶一社工」政策下的一位男社工，他在1月22日的晚上見完一名宏福苑長者居民後，回社署辦公室途中，在街上暈倒去世，遺下妻子及年幼孩子。