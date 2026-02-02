社署社工暈倒送院後不治 有指死者為助宏福苑災民「一戶一社工」
撰文：倪清江
出版：更新：
社會福利署一名社工上月暈倒，送院後證實不治，勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，對其離世深表哀痛，並向他的家人致以深切慰問。有指死者為大埔宏福苑大火幫助災民的「一戶一社工」。
孫玉菡代表勞工及福利局向其家人致以誠摯慰問。他表示，社署事後已即時聯絡他的家人提供適切支援，並會繼續協助他們渡過這艱難時刻。
公務員事務局局長楊何蓓茵今日對該名社工不幸離世表示哀悼，並向其家人致以最深切的慰問。她表示，政府正盡力協助他的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。
《透視報》指死者為助宏福苑災民的「一戶一社工」政策下的一位男社工，他在1月22日的晚上見完一名宏福苑長者居民後，回社署辦公室途中，在街上暈倒去世，遺下妻子及年幼孩子。
