宏福苑保險賠償｜85%個案已處理涉款5.1億 人壽保險理賠涉6000萬
撰文：吳美松
出版：更新：
保險業監管局今日（3日）表示，大埔宏福苑五級火災後，共1,032宗保險理賠個案，當中85%個案已處理完畢，涉及金額近5.1億元。保監局指，餘下個案須待實地勘察和損毀評估。
保監局表示，宏福苑火災中，一般保險理賠個案共1,030宗，其中863宗（84%）已處理完畢， 涉及金額約4.5億元。此外，人壽保險理賠個案共188宗，其中169宗（90%）已處理完畢，涉及金額約6千萬元。
保監局：餘下個案則須待實地勘察和損毀評估
保監局行政總監張雲正指，保監局得悉大部分理賠個案已成功在基於公平待客的原則下獲得解決，餘下個案則須作出實地勘察和損毀評估，局方會繼續與香港保險業聯會積極跟進。
社署社工暈倒送院後不治 有指死者為助宏福苑災民「一戶一社工」宏福苑｜政府委任管理公司未接觸居民 疑無法律代表出席聽證會宏福苑大火｜屋宇署揭13幢維修樓宇違消防措施 2幢無糾正須停工宏福苑大火援助基金額達45億元 勞福局稱推11項援助佔基金約30%宏福苑安置方案｜已收回九成業主覆初步意願 李家超：兼顧情理法宏福苑大火｜法團管委會解散 麥美娟：管理人華懋合安已展開工作宏福苑大火｜獨立委員會邀公眾明起就起火和迅速蔓延因由提供資料宏福苑火｜消防處巡查多區商廈揭259項違規 37宗檢控涉阻塞通道