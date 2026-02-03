宏福苑保險賠償｜85%個案已處理涉款5.1億　人壽保險理賠涉6000萬

撰文：吳美松
出版：更新：

保險業監管局今日（3日）表示，大埔宏福苑五級火災後，共1,032宗保險理賠個案，當中85%個案已處理完畢，涉及金額近5.1億元。保監局指，餘下個案須待實地勘察和損毀評估。

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火災。（資料圖片）

保監局表示，宏福苑火災中，一般保險理賠個案共1,030宗，其中863宗（84%）已處理完畢， 涉及金額約4.5億元。此外，人壽保險理賠個案共188宗，其中169宗（90%）已處理完畢，涉及金額約6千萬元。

保監局：餘下個案則須待實地勘察和損毀評估

保監局行政總監張雲正指，保監局得悉大部分理賠個案已成功在基於公平待客的原則下獲得解決，餘下個案則須作出實地勘察和損毀評估，局方會繼續與香港保險業聯會積極跟進。

火警
大埔宏福苑奪命火
奪命火警
保險