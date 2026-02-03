李嘉誠現身闢謠 前日手舞足蹈打邊爐 與醫生討論醫療科技突破
撰文：陶嘉心
巴拿馬法院判長和港口合約違憲後，長和及長實資深顧問李嘉誠今日（3日）現身。有Facebook KOL下午發文，上載李嘉誠與一位多年好友相片，稱他前日趁天氣冷打邊爐相，再與好友討論某項醫療科技的重大突破。資料顯示，相中在旁的是腸胃肝臟科醫生許偉武。
今天有關於李嘉誠健慶消息廣傳，有傳媒到港怡醫院守候。Facebook KOL「葉朗程」下午發文指傳媒「係可以早啲返屋企休息」，並上載李嘉誠一張「新鮮滾熱辣的近照」，稱「據說手舞足蹈的他前日還趁天氣冷打邊爐，再跟朋友討論某項醫療科技的重大突破。」
「葉朗程」在文中指，李嘉誠看起來比他97歲真實年齡，還要年輕，「Thirty is the new twenty，雖然老人家今年九十七，但點睇都最多八十啫。」
李嘉誠近年甚少公開路面，去年台灣天團五月天在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，他在5月10日親臨主場館，成為一個包廂座上客。當晚約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說：「多謝晒」。
被問到長和賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李生退咗休喇！」
