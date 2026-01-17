屯門開槍｜孫玉菡指香港速度快、壓力大　呼籲市民開解身邊人

屯門市廣場周四晚上（15日）發生開槍案，一名有10年思覺失調病史的34歲男子，懷疑病發用利刀挾持一名女途人，遭警員開槍擊斃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）指，香港速度快，會有壓力大情況，但市民亦要知道香港有不同機構、服務提供支援。他又指，如發現身邊人有精神方面困擾時， 「大家都要幫幫忙」，開解及尋求協助。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/夏家朗攝攝）

孫玉菡今日出席「2025精神健康月」閉幕嘉許禮後，接受傳媒訪問時指，政府有精神復原人士先導計劃，會安排出院病人入住中途宿舍，入住的半年時間內會有專業人士跟進。他指計劃目的是幫助病人盡快離開醫院，入住中途宿舍，然後慢慢安頓，因計劃成效好，今季會成恆常計劃。

他續說，在精神健康方面，醫衞局負責醫療層面，勞福局會負責社區推廣，而教育局則在學校層面下功夫，強調三局會繼續做好精神健康工作。

警員及時趕至開槍，擊中疑犯。（網上影片截圖）

被問到屯門開槍案後，今早荃灣又有一名懷疑精神失常男子持刀揮舞等，孫玉菡指香港速度快、壓力大，但市民亦要知道社會上有不同機構、服務為有需要人士提供支援，呼籲市民如發現身邊人在精神方面出現困擾，「要幫幫身邊人」，可以開解或想辦法尋求協助，「令精神健康做得愈嚟愈好」。

至於近日發生三宗致命工業意外，孫玉菡指勞工處已正調查事件，對事件高度關注，強調如發現任何人有疏忽或不作為，會根據法例追究。勞工處未來亦會加強突擊巡查，並加強宣傳教育。

荃灣寶豐路地盤發生工業意外，據報天秤上有氣樽墮下，擊中3名工人。（資料圖片/黃學潤攝）

啟德承豐里一個地盤發生工業意外，其中一名受傷工人頭部包上繃帶，由救護員送院。（資料圖片/羅日昇攝）

他續說，近日三宗意外主要涉及起重機、吊機及升降台，當局會多加宣傳相關安全意識，如就升降台操作，將會推出實務守則，當中包括傳感器要求等。孫玉菡又指條例修訂後，法例罰則已大幅提升，除了靠法例罰則外，亦需要教育及提高整體安全意識，「人人都都做好自己本分」，職安健才會提升。