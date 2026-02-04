近900中小學已參加「全校園健康計劃」　盧寵茂鼓勵其他學校加入

衞生署周二（3日）舉辦第二屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮，表彰14所落實健康促進措施的「卓越學校」，並邀請學校代表分享推行校本健康促進工作的經驗。目前，全港已有近900所中小學參與計劃。衞生署感謝學校踴躍支持，並鼓勵尚未參加的學校盡快加入，攜手令校園逐步成為「健康促進學校」。



2026年2月3日，衞生署舉辦第二屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮。圖示醫務衞生局局長盧寵茂教授（第一排右七）、衞生署署長林文健醫生（第一排左七）、教育局副秘書長劉穎賢博士（第一排右六）、其他主禮嘉賓及參與「全校園健康計劃」的學校代表合照。（政府新聞處圖片）

在2019/20至2022/23學年期間，衞生署以先導計劃形式於30所中小學試行「健康促進學校計劃」。自2023/24學年起，衞生署將計劃恆常化，並定名為「全校園健康計劃」。計劃參考《健康促進學校框架》，協助學校有系統地檢視及制定有關「四大健康主題」，（即體能活動、健康飲食、精神健康和社交健康），以及「六大發展領域」（即健康學校政策、學校環境、校風與人際關係、家校與社區聯繫、健康生活技能與實踐，以及學校保健與健康促進服務）的健康促進措施。

2026年2月3日，衞生署舉辦第二屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮。圖示醫務衞生局局長盧寵茂教授在嘉許禮致辭。（政府新聞處圖片）

盧寵茂：有效降低學童吸煙風險、減少欺凌個案

醫務衞生局局長盧寵茂在嘉許禮上致辭時稱，國際實證研究顯示，學校實施世界衞生組織（WHO）倡議的《健康促進學校框架》能夠為學生健康帶來正面影響，例如有效降低學童的吸煙風險、減少欺凌個案、有助改善學生的體重指數，以及增加他們的體能活動和蔬果攝取量。他鼓勵學校參考衞生署為其「度身訂做」的「一校一健康報告」，積極制定健康促進策略和措施，進一步在校園推動促進學生身心健康的工作。

2026年2月3日，衞生署舉辦第二屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮。圖示衞生署署長林文健醫生在嘉許禮致辭。（政府新聞處圖片）

2026年2月3日，衞生署舉辦第二屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮。圖示教育局副秘書長劉穎賢博士在嘉許禮致辭。（政府新聞處圖片）

「卓越學校」於嘉許禮分享經驗

在周二舉行的分享會暨嘉許禮上，三所「卓越學校」（包括：林大輝中學、香港普通話研習社科技創意小學，以及路德會沙崙學校）的代表，分享了推行校本健康推廣工作的經驗，並介紹了自2019/20學年參與計劃以來，在校園內積極推動健康促進工作的實踐和成果。

在計劃下，衞生署根據參與學校落實《健康促進學校框架》的程度，將其分為「承諾學校」、「行動學校」和「卓越學校」。根據2024/25學年由參與學校遞交的檢視表，有14所「行動學校」已全面落實《健康促進學校框架》，在六個「健康促進學校」發展領域展現全面的發展，成功晉升為「卓越學校」，連同現有的11所「卓越學校」，目前合共有25所學校成為「卓越學校」。

另外，衞生署學生健康服務為中小學生提供免費周年健康檢查服務，包括生長監測、體格檢查、視力、聽力及脊柱側彎篩查等，2025/26學年的周年健康檢查服務已接受報名。