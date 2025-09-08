流感疫苗｜預設學校外展接種　23間不參與須解釋　衞署網站列名單

2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於今月25日展開，衞生防護中心表示全港約99%學校，約有2,300間參與外展計劃，有23間不參與。今年度首設「選擇退出」機制，預設所有學校都參與接種，不參與須提供原因，名單亦會羅列在衞生署網站。中心總監徐樂堅說學校解釋包括校曆很緊湊，設施人手不足等。



政府今年將推出5項新措施，便利市民接種，包括學校外展可以選擇「混合模式」，接種注射式和噴鼻式疫苗、18至49歲長期病患者可獲免費或資助疫苗，另分配10萬劑疫苗予「指定家庭醫生」，市民毋須支付額外費用便能接種。



全港約99%學校，約有2,300間參與2025/26流感疫苗外展計劃，有23間不參與。（資料圖片/高仲明攝）

2024/25年度成人和兒童嚴重流感個案，較新冠疫情前的流感季節分別顯著下跌兩成和六成，學校爆發流感樣疾病更大跌近九成，衞生防護中心總監徐樂堅相信是歸功於疫苗接種率上升。

五項措施「谷針」 學校外展可選混合模式

2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃9月25日即將展開，中心推出5項新措施「谷針」。其中，全港中小學、幼稚園／幼兒中心可選擇噴鼻式疫苗或「混合模式」，即同一外展活動可選用注射式和噴鼻式疫苗。

首採用「選擇退出」機制 23間學校不參與外展

現時全港99%學校，約2,300間已參與外展。今年中心首度採用「選擇退出」機制，不參與外展的學校需要解釋原因。現有23間學校不參與，名單將於今月下旬在中心網站公布，以提醒有關學校的家長盡快自行安排子女到家庭醫生接種疫苗。

包括嘅原因可能係校曆好緊湊，設施人手不足等等，我哋就住每一個學校嘅困難希望同教育局一齊為佢哋解決，咁當然我哋都尊重學校嘅決定嘅。 衞生防護中心總監徐樂堅

中心總監徐樂堅表示不參與外展學校解釋包括校曆緊湊，設施人手不足等。（資料圖片/黃浩謙攝）

18至49歲長期病患免費打針 另家庭醫生獲分配10萬劑

其餘4項新措施，包括新增18至49歲長期病患人士可接觸免費或獲資助疫苗；所有安老院舍院友及年滿65歲或以上的殘疾人士院舍院友可接種重組流感疫苗；衞生署會為參與「疫苗資助計劃」的「指定家庭醫生」採購10萬劑注射式疫苗，家庭醫生不可向接種人士收取任何額外費用，以減低市民於私家診所接種疫苗的經濟負擔，提升接種誘因。