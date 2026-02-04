狗隻入餐廳｜首輪牌照名額最多千間　餐飲業界稱比例較少可再檢視

政府擬修例容許狗隻進入食肆，獲批食肆會有明確標識，首階段擬設約500至1000個名額。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（4日）表示，業界對措施初步表示歡迎，香港有數十萬養狗人士，希望可創造新商機。他又指，全港有近18000間食肆，500至1000個名額比例上算少，認為今次政府是先行一小步，日後可再檢視。



現時不少人養寵物，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（資料圖片/夏家朗攝)

黃家和在港台節目《千禧年代》中表示，以往只有部份擁有露天位置的食肆會申請戶外牌照，讓狗主帶同狗隻到餐廳，狗主亦會將狗隻放在狗車內。對於修例，黃家和認為，政府政策合理，餐廳運營者需展示告示，此舉能平衡狗主、餐廳及其他顧客的關係。他表示，抗拒狗隻的顧客可以選擇不進入這些餐廳。

此外，他又指條例屬自願性質，經營者可根據自身實際情況自主決定是否申請牌照。黃家和又稱，香港約有18000間食肆，新例下名額約500至1000個，整體比例並不算高。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片/廖雁雄攝）

抽籤分配名額是否公平？ 黃家和：視乎參與踴躍程度

不過，他認為，太細型餐廳未必適合申請，是否劃分養狗人士及非養狗人士區域則視乎餐廳自己決定，但建議視乎面積，以及劃分後是否有足夠狗主光顧等。他強調，香港有數十萬名養狗人士，他們帶用狗隻外出時都想找地方「落腳」，希望新例能形成新作風，進一步開拓寵物經濟。

黃家和續說，關注前線員工會否與顧客有衝突，但認為狗主都好有愛心，會照顧狗隻，因此不太擔心。而且條例有半年「試用期」，日後可再檢視。至於抽籤分配名額是否公平，他認為難以釐定，要視乎反應是否踴躍，當然會有人「抽嚟抽去抽唔到會好失望」。

議員：不少人視寵物為親人 修例可作為寵物經濟試點

漁農界立法會議員陳博智指出，這是政府30年來首次對餐飲業的限制「拆牆鬆綁」，認為政府平衡了餐廳使用者需要及食肆意見。他認為，第一階段的整體安排合適，未來或能進一步優化。

他又指，條例的一些規定，如不准狗隻上桌枱，需用不長於1.5米繫帶等，如遇有突發事件都可控，「點都係一個進步」。

陳博智又指，現今社會很多人視寵物為親人，希望今次修例可作為寵物經濟試點，振興經濟，日後再適時檢討交通等相關配套。

醫療衛生界立法會議員林哲玄。（資料圖片/鄭子峰攝）

關注餐廳空間 地方大但座位「密質質」未必好適合

醫療衛生界立法會議員林哲玄則強調，今次條例中的措施已算完備，針對非養狗人士關注的問題，如衞生及食物安全等都有觸及。他提到，若狗主能好好管控狗隻，發生狗隻襲擊人的風險相對較低。而本港狗隻都接種了瘋狗症疫苗，因此亦不用太擔心相關風險。

不過，他關注屆時餐廳環境衛生問題，如狗隻毛髮等如飄至餐具亦會構成滋擾，認為餐廳應做好環境清潔，並制定清潔責任誰屬，以免與狗主有爭拗。

至於餐廳大小，他認為，座位密度比較影響，「（餐廳）好大好大，但（座位）密質質都唔係好適合」，讓食客有空間感會較好，亦不一定要有戶外空間。林哲玄又指，條例對餐廳違規罰則合適，「好似記三個大過就踢出校」，但實際執行仍需檢視，如果餐廳反應或處理得宜可能是正面例子。