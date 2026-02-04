大埔林村許願節｜年初一至十五舉行　首辦林村好聲音邀市民展歌喉

本港農曆新年傳統活動「香港許願節2026」將在2月17日（年初一）至3月3日（正月十五）於大埔林村許願廣場舉行。大會今年特別舉辦「林村好聲音」活動，邀請市民遊客大展歌喉。藝術總監煒堅導演指，活動以快樂為主，「上台唱首歌畀老婆仔女都得」，基本上可選唱所有歌曲，惟大會將現場評估歌曲是否意識不良或政治不正確。他表示，雖然有評判，但不會苛刻，亦設有獎金，惟金額需賣關子。



拋寶牒始終是林村最大賣點。（陳順禎攝）

設市集賣乾貨及美食攤位 將延長開放至晚上9時

今年大會繼續舉辦新春市集，共設48個乾貨攤位、16個美食攤位及8個遊戲攤位。林村許願廣場主席鄭倫光指，因應近年市集反應良好，特地將開放時間延長兩小時至晚上九時。入夜後將有不同燈光效果。

許願節去年吸引了近30萬入場人士，今年會聘請獨立顧問公司點人數，以便分析數據。

首辦「林村好聲音」邀市民參加有獎金 參賽歌曲須政治正確

設馬會1:1馬匹模型及短途馬王嘉應高昇巨型油畫供打卡

此外，大會亦加添了一些馬年元素。馬會借出兩隻一比一馬匹模型，於場內展覽；大會亦增設凱旋門裝置，供市民一嚐「拉頭馬」滋味。世界短途馬王嘉應高昇巨型油畫，亦會在年初一揭幕。

世界短途馬王嘉應高昇巨形油畫，亦會在年初一揭幕。（陳順禎攝）

拋寶牒無加價每份$50 有巴士直達馬場

雖然有很多新設活動，但拋寶牒始終是林村最大賣點。鄭倫光指，因經濟環境不佳，有刻意控制物價，所以今年寶牒沒有加價，維持50元一份。

交通安排方面，許願節期間，九巴特別增設63R 專車，來往太和火車站及林村。農曆年初三亦安排特別線巴士，接載市民由林村到馬場。

今年寶牒沒有加價，維持50元一份。（陳順禎攝）

林村首派隊伍參與大年初一花車匯演

另外，林村許願廣場亦首次派出隊伍參與大年初一《國泰新春國際匯演之夜》花車匯演。花車將以「光明與希望」為主題，車上有發光許願樹、吉祥彩馬、香港地標建築裝飾，全車採用環保流動電力驅動，象徵香港持續閃耀、活力向前。

活動開放時間：

初一、初七至十五（2月17、23至3月3日）早上九時至晚上七時

初二至初六（18至22日）早上九時至晚上九時

