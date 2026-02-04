中年漢涉以人民幣600元行賄運輸署考牌主任圖准合格　遭廉署起訴

廉政公署落案起訴一名中年男子，涉嫌於昨日（3日）進行的商用車輛駕駛考試中，以600人民幣行賄運輸署考牌主任圖獲考試及格，考牌主任拒絕受賄，即時向運輸署匯報事件。廉署控告他一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條，案件明早（5日）在屯門裁判法院提訊。



運輸署表示，不評論個別個案，署方會繼續配合廉政公署的調查，在有需要時提供協助。署方一直致力維持公平、公正及廉潔的駕駛考試制度，並定期為前線職員，包括考牌主任，提供防貪訓練。



廉政公署落案起訴一名男子，涉嫌於昨日（2月3日）進行的商用車輛駕駛考試中，以600人民幣行賄運輸署考牌主任圖獲考試及格。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

廉政公署公布，被告展四周（Zhan Sizhou，47歲），被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。案件明早（5日）在屯門裁判法院提訊。

告昨日下午於運輸署在香港駕駛學院（元朗）的駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試，由一名運輸署一級考牌主任主考。控罪指被告涉嫌在參加駕駛考試期間，向該考牌主任提供現金600人民幣，以獲對方給予及格成績。

圖為運輸署駕駛考試中心。（資料圖片）

被告經中介公司安排報名考試 不合格要再付港幣8000元安排補考

廉政公署調查發現，被告付款港幣60,000元予中介公司安排報名考試，而不合格要再付款予中介港幣8,000元安排補考，懷疑被告認為考試時犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試。

期間他提供相關人民幣現金予考牌主任，該考牌主任沒有接受被告的賄款，並在駕駛考試結束後隨即向運輸署匯報事件。廉署接獲運輸署轉介貪污投訴，同日下午當場拘捕被告。

運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署提醒公眾人士，行賄公務員以換取協助或優待屬嚴重罪行，切勿以身試法。面對任何貪污行為，廉署定必秉公執法。